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Космический аппарат миссии Mars InSight был успешно запущен и направился в сторону Красной Планеты

7-05-2018, 08:05
Космический аппарат миссии Mars InSight был успешно запущен и направился в сторону Красной Планеты


В субботу, 5 мая 2018 года, в 11:05 по времени Гринвичского меридиана, со стартовой площадки Launch Complex 3 космодрома базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии была успешно запущена ракета United Launch Alliance Atlas V-401. Эта ракета вывела на околоземную орбиту и обеспечила разгон космического корабля миссии Mars InSight, который отправился в путешествие к Красной Планете, дальностью 485 миллионов километров. По прибытию к Марсу на поверхность планеты будет опущен спускаемый модуль, который проведет там два года, производя разносторонние научные исследования.

Отметим, что запуск аппарата InSight был произведен по весьма необычной для этого траектории, которая стала возможной, благодаря небольшому весу запускаемого аппарата и мощности ракеты Atlas V. Получив разгон до требуемой скорости, 694-килограммовый космический аппарат на 93 минуте отделился от верхней ступени ракеты и вышел на траекторию, которая приведет его к встрече с Марсом через шесть с половиной месяцев.

Космический аппарат миссии Mars InSight был успешно запущен и направился в сторону Красной Планеты


Изначально запуск миссии InSight (Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), которая обошлась в 813.8 миллионов долларов, был запланирован еще на 2016 год. Но этот срок был перенесен из-за вовремя обнаруженной ошибки в одном из научных инструментов спускаемого модуля.

То, что выделяет миссию InSight из общего ряда - это то, что она является первой межпланетной миссией, запущенной с западного побережья США. Кроме этого, аппарат доставит на Марс первый сейсмограф, который будет регистрировать марсианские землетрясения, марсотрясения. Спускаемый аппарат оборудован мощной буровой установкой, которая позволит отобрать образцы для исследований с глубины от 3 до 5 метров ниже поверхности планеты. А при помощи специализированного магнитометра аппарат InSight произведет исследования того, что находится в глубинах планеты.

Космический аппарат миссии Mars InSight был успешно запущен и направился в сторону Красной Планеты


Вместе со спускаемым аппаратом InSight, к Марсу сейчас летят два космических аппарата MarCO, которые выполнят близкий пролет мимо планеты, в то время, как основной модуль будет совершать посадку на ее поверхность. Аппараты MarCO, размер которых не превышает размеров буханки хлеба, являются первыми спутниками стандарта CubeSats, побывавшими возле другой планеты. Задачей, которую будут выполнять оба аппарата, MarCO-A и MarCO-B, является демонстрация технологий, которые позволяют столь малым устройствам "общаться" с Землей, находясь на огромном расстоянии.

В самом ближайшем времени космический аппарат InSight, находясь в космосе, произведет серию системных проверок и калибровок. Согласно планам, аппарат прибудет к Марсу 26 ноября 2018 года в 20:00 по времени Гринвичского меридиана, в самый разгар марсианской зимы в северном полушарии планеты. Местом посадки является район под названием Elysium Planitia, где аппарат будет изучать Марс вплоть до 24 ноября 2020 года, официального срока окончания его основной миссии.

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