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Прозрачный робот позволит изучать морской мир, не нарушая его гармонии

7-05-2018, 08:04
Прозрачный робот позволит изучать морской мир, не нарушая его гармонии


В большинстве случаев морские биологи занимаются изучением подводной флоры и фауны, используя аппараты, оборудованные достаточно шумными пропеллерами или водометными двигателями. Несмотря на попытки маскировки таких аппаратов, их появление вносит диссонанс в подводный мир, пугает и обращает в бегство морских животных. Однако, благодаря усилиям исследователей из Калифорнийских университетов в Сан-Диего и Беркли, у ученых появился абсолютно тихий, прозрачный и мягкий робот, появление которого остается практически незаметным для большинства морских обитателей.

Робот-угорь, длина которого составляет 30 сантиметров, предназначен для работы в соленой морской воде. Он приводится в движение не традиционным двигателем, а искусственными мускулами, изготовленными из специального эластомера. Необходимое для его работы электричество подается через тонкие проводники, заключенные в прозрачную оболочку. Положительный электрический заряд подается внутрь водного кармана в искусственном мускуле, а отрицательный потенциал - в окружающую воду. За счет разницы потенциалов начинает течь слабый электрический ток, который заставляет искусственные мускулы изгибаться, двигая робота вперед или назад со скоростью 1.9 миллиметра в секунду.

Прозрачный робот позволит изучать морской мир, не нарушая его гармонии


Новый робот уже прошел испытания в лаборатории Океанографического института Скриппса в резервуаре, в котором, помимо робота, находились кораллы и живые рыбы. В ближайшем времени ученые планируют немного изменить геометрию тела робота и конфигурацию искусственных мускулов, что позволит увеличить эффективность его движения. Кроме этого, на следующий вариант робота уже будет установлена камера и несколько датчиков.

"Создавая робота, мы использовали морскую окружающую среду в качестве одного из элементов его конструкции" - рассказывает профессор Майкл Т. Толли (Michael T. Tolley), - "А в ближайшем времени мы собираемся создать нового робота, который будет иметь собственный источник энергии и сможет действовать самостоятельно, не будучи ни к чему привязанным".

На представленном ниже видеоролике можно увидеть нового робота в действии. И, для большей наглядности, его искусственные мускулы были специально окрашены флуоресцентной краской.

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