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Банк Астаны вводит ограничения на безналичные платежи

Сегодня, 03:34
Банк Астаны вводит ограничения на безналичные платежи


Банк Астаны установил временные ограничения с 4 мая 2018 года с 19.00 по 1 июня 2018 года 00.01 на проведение операций безналичной оплаты физическими лицами по платежным дебетовым картам в размере 100 000 тенге в месяц. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Дополнительно сообщаем, что все вклады, текущие счета и остатки на карточных счетах физических лиц застрахованы Казахстанским Фондом гарантирования депозитов на сумму до 10 миллионов тенге на одного человека. Приносим извинения за временные неудобства! Любая информация, касающаяся изменений, будет оперативно доступна по каналам коммуникаций Банка», — говорится в сообщении.


Банк Астаны вводит ограничения на безналичные платежи

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Ранее сообщалось, что банк был вынужден ввести дополнительные ограничения на срок до 1 июня 2018 года.

Для физических лиц:

• Расходные кассовые операции с текущих счетов, депозитов и платежных карт — Банком не проводятся;

• Снятие с банкоматов АТМ — 100 000 тенге в месяц по картам;

• Внутрибанковские переводные операции, в том числе между своими банковским счетами, в пользу 3 лиц — 50 000 тенге в сутки;

• Межбанковский перевод с депозитов/тек.счетов/карты Банка и р2р-переводы (с карт банка) — 50 000 тенге в сутки;

• Western Union, Лидер, Золотая корона — недоступны;

• Кредитные карты — недоступны для проведения расходных операций;

• Прием платежей в бюджет, оплата коммунальных услуг через кассу — Банком проводится в штатном режиме.

Для юридических лиц

В связи с тем, что за последние дни был отмечен высокий приток обращений со стороны предпринимателей по расходным операциям, Банком Астаны принимаются меры для поэтапного проведения данных операций.

• Расходные кассовые операции с текущих и сберегательных счетов — Банком не проводятся.

• Взносы на текущие счета — Банком проводится в штатном режиме.

Исполнение платежных указаний будет осуществляться в следующей очередности:

• в первую очередь по платежным документам, предусматривающим перечисление средств для расчетов по заработанной плате, в том числе стипендии студентов, интернов, магистрантов;

• во вторую очередь по платежным документам, предусматривающим списание и перечисление задолженности по уплате налогов, сборов и других платежей в бюджет, в том числе социальные и пенсионные платежи, а также по платежным документам, предусматривающим удовлетворение других денежных требований/указаний в порядке календарной очередности. По данному виду операций Банк принимает заявки для формирования реестра, подтверждение Банк будет проводить по данному реестру.

Платежные документы, относящиеся к каждой очереди, исполняются банком в порядке очередности (исходя из времени поступления документов).

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