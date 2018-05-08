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Биткоин впал в кому

Сегодня, 03:44
Биткоин впал в кому


В апреле волатильность биткоина сократилась до минимума с начала года, пишет CoinDesk. По выражению издания, курс криптовалюты практически впал в кому. Если в январе число дней, в течение которых стоимость биткоина менялась на тысячу долларов в течение торгов, составило 21, то в апреле — 2, сообщает lenta.ru.

Волатильность снижалась последовательно: в феврале торговый диапазон в тысячу долларов наблюдался 13 из 28 дней, в марте — 7 из 31 дня.


Биткоин впал в кому

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За 32 дня, предшествующие публикации заметки, биткоин вырос с 6,4 тыс. до 9,5 тыс. долларов. При этом, как подсчитал CoinDesk, ежедневная средняя волатильность составила 454 доллара, 3 мая — 278 долларов. В 2017 году торговый диапазон криптовалюты в среднем оказался на уровне 348 долларов.

К 14:10 мск 4 мая один биткоин стоил 9,6 тыс. долларов. К началу февраля криптовалюта подешевела до 5,9 тыс. долларов с максимальных за всю историю значений — почти 20 тыс. долларов, которых достигла в декабре 2017-го. В середине февраля ее курс поднялся выше отметки в 11 тыс. долларов, к концу марта снизился до 6 тысяч и затем вернулся к росту.

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