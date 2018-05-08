Новости / Государство

Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану

Сегодня, 03:57
Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану


В Шымкенте 15 из 29 рынков не соответствуют Генеральному плану, еще 14 рынков необходимо структурировать. Об этом сообщила заместитель акима города Гульжан Курманбекова в ходе совещание по вопросам регулирования рынков и мест торговли в соответствии с требованиями закона под председательством акима области Жансеита Туймебаева, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акимата.

Глава региона отметил, что в ЮКО функционируют 120 рынков и торговых мест, и большинство из них не соответствуют нормативам и стандартам.

«Сегодняшнее заседание посвящено выполнению специального распоряжения Правительства Республики Казахстан по реализации Закона РК „О регулировании торговой деятельности“. Для выполнения этой задачи на рынках и торговых местах, расположенных в городах, районах и областном центре необходимо соблюдать санитарные требования. Кроме того, должны решаться и другие актуальные вопросы в сфере коммунального хозяйства, архитектуры, а также незаконного строительства, самовольного захвата земель, использования земель не по целевому назначению и несоблюдения правил безопасности», — сказал Жансеит Туймебаев.


Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану

Южно-Казахстанская область экспортировала товары на $224,8 млн

Отметим, что объем розничных продаж в Шымкенте составил 329,1 млрд тенге. Из них 69% приходится на малый и средний бизнес, а 31% на рынки.

Наряду с этим, с докладом о состоянии пожарной безопасности объектов торговли на территории области и города Шымкент выступил начальник Департамента по ЧС ЮКО, полковник гражданской защиты Н. Дербисов.

По его словам, согласно распоряжению Генеральной прокуратуры и Министра внутренних дел, сотрудники Департамента на территории области в 106 крупных торгово-развлекательных центрах, отнесенных к высокой степени риска, провели 101 пожарно-технических обследований. При этом внимание уделялось наличию и состоянию путей эвакуации, состоянию силовой и осветительной электросети, наличию и исправному состоянию автоматических систем обнаружения пожаров, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованности первичными средствами пожаротушения и готовности персонала к действиям во время чрезвычайной ситуации такого рода.

Подводя итоги совещания, глава региона поручил всем компетентным органам и руководителям соответствующих сфер контролировать на должном уровне выполнение всех норм и прав, предусмотренных законодательством, вести надзор за соблюдением санитарных требований и регулировать проблему автостоянок, расположенных возле рынков.

  • Просмотров: 156
Похожие материалы
  • Аким ЮКО поручил более эффективно использовать складские помещения Аким ЮКО поручил более эффективно использовать складские помещения
  • Бакытжану Сагинтаеву доложили о развитии ЮКО Бакытжану Сагинтаеву доложили о развитии ЮКО
  • Ауельхан Тургынбеков стал руководителем аппарата акима ЮКО Ауельхан Тургынбеков стал руководителем аппарата акима ЮКО
  • В Алматы два дня не будут работать несколько рынков В Алматы два дня не будут работать несколько рынков
  • В Астане выявлено более тысячи неиспользованных земельных участков В Астане выявлено более тысячи неиспользованных земельных участков
    • Отзывы читателей
    Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану Государство Сегодня, 03:57
    Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах Государство Сегодня, 03:51
    Биткоин впал в кому Биткоин впал в кому Государство Сегодня, 03:44
    Nestle получила право продавать продукты Starbucks Nestle получила право продавать продукты Starbucks Государство Сегодня, 03:41
    Банк Астаны вводит ограничения на безналичные платежи Банк Астаны вводит ограничения на безналичные платежи Государство Сегодня, 03:34
    Акции Apple обновили исторический максимум Акции Apple обновили исторический максимум Государство 6-05-2018, 03:57
    Асет Исекешев пообещал наказать виновных в ЧП с батутом Асет Исекешев пообещал наказать виновных в ЧП с батутом Государство 6-05-2018, 03:57
    Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд Астана и Ташкент намерены нарастить товарооборот до $3 млрд Государство 6-05-2018, 03:53
    Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания Ахметжан Есимов вынес дисциплинарные взыскания Государство 6-05-2018, 03:52
    Акции Lenovo исключат из индекса биржи Hang Seng Акции Lenovo исключат из индекса биржи Hang Seng Государство 6-05-2018, 03:48
    Портативный ядерный реактор Kilopower успешно прошел испытания на максимальной мощности Портативный ядерный реактор Kilopower успешно прошел испытания на максимальной мощности KnowHow 4-05-2018, 08:09
    Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы Aquanaut - подводный робот-трансформер, способный меняться прямо в процессе работы KnowHow 4-05-2018, 08:08
    Эксперимент с высокоскоростной Эксперимент с высокоскоростной "пушкой" подтвердил, что вода на Земле появилась, благодаря астероидам KnowHow 4-05-2018, 08:08
    В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского В Казахстане начали переводить книги с языка оригинала вместо русского Культура 4-05-2018, 04:58
    Tesla понесла рекордные убытки Tesla понесла рекордные убытки Государство 4-05-2018, 04:00
    Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Goldman Sachs запустит торговлю фьючерсами на биткоин Государство 4-05-2018, 03:53
    Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Активы на Ethereum могут быть признаны ценными бумагами Государство 4-05-2018, 03:46
    Xiaomi подала заявку на IPO Xiaomi подала заявку на IPO Государство 4-05-2018, 03:36
    Apple намерена выкупить свои акции Apple намерена выкупить свои акции Государство 4-05-2018, 03:33
    Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством Wayaland - город плавающих пирамид, который на сто процентов снабжает людей едой, водой и электричеством KnowHow 3-05-2018, 08:36