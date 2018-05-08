Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану

Сегодня, 03:57

В Шымкенте 15 из 29 рынков не соответствуют Генеральному плану, еще 14 рынков необходимо структурировать. Об этом сообщила заместитель акима города Гульжан Курманбекова в ходе совещание по вопросам регулирования рынков и мест торговли в соответствии с требованиями закона под председательством акима области Жансеита Туймебаева, сообщили центру деловой информации Kapital.kz в пресс-службе акимата.



Глава региона отметил, что в ЮКО функционируют 120 рынков и торговых мест, и большинство из них не соответствуют нормативам и стандартам.

«Сегодняшнее заседание посвящено выполнению специального распоряжения Правительства Республики Казахстан по реализации Закона РК „О регулировании торговой деятельности“. Для выполнения этой задачи на рынках и торговых местах, расположенных в городах, районах и областном центре необходимо соблюдать санитарные требования. Кроме того, должны решаться и другие актуальные вопросы в сфере коммунального хозяйства, архитектуры, а также незаконного строительства, самовольного захвата земель, использования земель не по целевому назначению и несоблюдения правил безопасности», — сказал Жансеит Туймебаев.

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Отметим, что объем розничных продаж в Шымкенте составил 329,1 млрд тенге. Из них 69% приходится на малый и средний бизнес, а 31% на рынки.

Наряду с этим, с докладом о состоянии пожарной безопасности объектов торговли на территории области и города Шымкент выступил начальник Департамента по ЧС ЮКО, полковник гражданской защиты Н. Дербисов.

По его словам, согласно распоряжению Генеральной прокуратуры и Министра внутренних дел, сотрудники Департамента на территории области в 106 крупных торгово-развлекательных центрах, отнесенных к высокой степени риска, провели 101 пожарно-технических обследований. При этом внимание уделялось наличию и состоянию путей эвакуации, состоянию силовой и осветительной электросети, наличию и исправному состоянию автоматических систем обнаружения пожаров, наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованности первичными средствами пожаротушения и готовности персонала к действиям во время чрезвычайной ситуации такого рода.

Подводя итоги совещания, глава региона поручил всем компетентным органам и руководителям соответствующих сфер контролировать на должном уровне выполнение всех норм и прав, предусмотренных законодательством, вести надзор за соблюдением санитарных требований и регулировать проблему автостоянок, расположенных возле рынков.