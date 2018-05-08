Миниспутники MarCO, направляющиеся к Марсу, вышли на связь с Землей

Вчера, 08:04Представители НАСА сообщили, что два миниспутника MarCO, которые были запущены в космос вместе с аппаратом миссии Mars InSight, находятся в "полном здравии" и в работоспособном состоянии. Один из спутников, MarCO-A, передал первое сообщение на Землю 5 мая в 12:15 по американскому времени, а второй спутник, MarCO-B, вышел на связь спустя еще полтора часа.Напомним нашим читателям, что миниспутники MarCO-A и MarCO-B были запущены вместе с основной миссией InSight в субботу прошедшей недели с космодрома авиационной базы Вандерберг в Калифорнии. Оба спутника летят рядом с аппаратом InSight, но они не имеют никакого отношения к этой миссии. Они являются устройствами, служащими для демонстрации и проверки работоспособности некоторых технологий, позволяющих малым космическим аппаратам работать и держать связь с Землей на межпланетных расстояниях.Получение сигналов от обоих спутников сняло огромный груз с плеч специалистов НАСА. Ведь ни один из этих аппаратов не включался и не тестировался с середины марта этого года, после того, когда спутники были загружены в грузовой отсек ракеты Atlas V. В худшем из вариантов бортовые аккумуляторные батареи спутников могли разрядиться во время столь длительного бездействия и из-за этого аппаратура спутников могла работать со сбоями. Однако сейчас оба спутника развернули свои солнечные батареи, и их работоспособность уже практически не зависит от состояния аккумуляторных батарей, которые могут подзарядиться от солнечной энергии."Спутника MarCO-A и MarCO-B передали одно сообщение - "Polo"" - рассказывает Энди Клеш (Andy Klesh), главный инженер миссии MarCO, - "Это, в свою очередь, означает, что оба спутника живы и здоровы".Помимо успешного развертывания солнечных батарей, оба спутника стабилизировали свое положение в пространстве, выставили солнечные батареи под оптимальным углом к свету и активизировали всю свою электронную начинку, включая коммуникационные системы. В течение следующих двух недель оба спутника будут непрерывно производить различные системные проверки и тесты. Кроме этого, спутники впервые испытают сворачиваемые радиоантенны нового типа, системы стабилизации положения и минидвигатели, предназначенные для спутников стандарта CubeSats.