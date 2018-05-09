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Астрономам удалось впервые обнаружить гелий в составе далекой экзопланеты

9-05-2018, 09:32
Астрономам удалось впервые обнаружить гелий в составе далекой экзопланеты


Международная группа ученых-астрономов впервые в истории обнаружила гелий в составе атмосферы экзопланеты. Эта экзопланета, WASP-107b, находится на удалении 200 световых лет от Земли в направлении созвездия Девы, ее размеры сопоставимы с размерами Юпитера, но ее масса составляет всего 12 процентов от массы нашего газового гиганта. Для того, чтобы сделать данное открытие, ученые использовали новый метод, который в будущем позволит им изучать атмосферы и еще более далеких экзопланет.

Планета WASP-107b относится к классу "горячий Юпитер", но она имеет самую холодную атмосферу среди известных планет подобного класса. Термин "холодная атмосфера" совершенно не отражает температуру в нашем обычном понимании, средняя температура атмосферы WASP-107b составляет около 500 градусов Цельсия.

Отметим, что гелий является элементом, вторым по количеству в известной нам части Вселенной, ведь он вырабатывается в результате процессов термоядерного синтеза, идущих внутри всех звезд. В нашей Солнечной системе гелий присутствует в достаточно больших количествах на всех планетах, имеющих атмосферу. Астрономы предполагали, что атмосферы далеких планет так же должны быть богатыми на гелий, однако, этот элемент до последнего времени не был обнаружен в атмосферах экзопланет, которые удалось изучить ученым.

Гелий в атмосфере планеты WASP-107b был найден при помощи "почтенного" космического телескопа Hubble Space Telescope, который провел спектральные измерения света, прошедшего сквозь верхние слои атмосферы этой планеты. Снятая спектральная характеристика охватывала и инфракрасную область, область, в которой находятся спектральные линии атомов гелия, пребывающих в возбужденном энергетическом состоянии. Отметим, что новый метод отличается от использованных ранее методов тем, что он не охватывает ультрафиолетовую часть спектра.

Анализ данных показал, что свет содержит четкие спектральные "подписи" гелия. А более детальный анализ данных дал удивительные результаты, оказывается, что планета WASP-107b окружена разреженным газовым облаком, простирающимся от нее в космос на десятки тысяч километров.

Ученые полагают, что новая технология, основанная на использовании инфракрасного диапазона, может использоваться в будущем для обнаружения богатых водородом атмосфер, которые окружают планеты меньших размером, т.е. сопоставимых по размерам с Землей. "Мы собираемся использовать новую технологию с телескопом James Webb Space Telescope (JWST)" - рассказывает Джессика Спэйк (Jessica Spake), ученая из Эксетерского университета, - "Ведь, используя инфракрасный диапазон вместо ульрафиолетового, мы сможем заглянуть в космос намного глубже и увидеть планеты, имеющие атмосферы, богатые водородом и гелием"
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