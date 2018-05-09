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Лазерное зрение в "стиле Супермена" становится на шаг ближе к реальности

9-05-2018, 09:31
Лазерное зрение в "стиле Супермена" становится на шаг ближе к реальности


В свое время Платон, живший в древней Греции, полагал, что наше визуальное восприятие основано на невидимых лучах, излучаемых из глаз человека. Позже это предположение, естественно, было опровергнуто, но данная идея осталась жива в виде "лазерного зрения", которым обладают некоторые супергерои, являющиеся персонажами научно-фантастических фильмов, произведений и комиксов. И недавно исследователи из университета Св. Эндрюса (University of St Andrews) сделали то, что позволит идее "лазерного зрения" воплотиться в реальности, они создали сверхтонкий мембранный лазер, который может быть установлен в контактной линзе.

Новый мембранный лазер представляет собой источник когерентного света на основе органического полупроводникового материала. Помимо контактных линз, такие лазеры могут использоваться в системах обеспечения безопасности, в биофотонике и фотомедицине. Уровень излучения мембранного лазера не превышает порога, превышение которого является опасным для зрения человека. Это, и некоторые другие параметры были установлены и проверены при помощи лазера, установленного в глазном яблоке коровы.

Отметим, что ученым удалось выжать максимум из возможностей лазера нового типа, уровень его излучения находится близко к фундаментальному пределу, определяемому весом, толщиной и другими физическими параметрами этого устройства. При этом, структура лазера является гибкой и эластичной и его без труда можно поместить на поверхность контактной линзы, банкноты или товарной упаковки.

Проведенные испытания показали достаточно высокую надежность мембранных лазеров. Эти устройства сохраняли свою форму и функции, будучи наложенными на поверхности со сложной формой, а уровень излучения и другие оптические свойства сохранялись неизменными в течение нескольких месяцев.

"Меняя используемые материалы и варьируя размеры лазера, можно получать когерентный свет, имеющий строго заданные параметры" - рассказывает Маркус Карл (Markus Karl), - "Можно создать даже такие лазеры, спектр которых будет представлять серию острых пиков, которые станут единицами и нулями этого своего рода лазерного штрих-кода".
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