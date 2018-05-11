Новости / KnowHow

Квантовый аналог маятника Ньютона позволил ученым изучить изменения хаоса, творящегося в квантовом мире

11-05-2018, 08:05
Квантовый аналог маятника Ньютона позволил ученым изучить изменения хаоса, творящегося в квантовом мире


Иногда для того, чтобы понять самые сложные вещи, требуется начать с самого простого. И новый эксперимент, проведенный учеными из Стэнфордского университета, как раз и стал этим "самым простым", ученые создали квантовый аналог маятника Ньютона (колыбели Ньютона), ряда тщательно уравновешенным металлических шаров, которые могут качаться очень длительное время, стукаясь друг об друга и передавая свою кинетическую энергию таким образом. И этот квантовый маятник Ньютона позволил ученым изучить квантовую систему и приоткрыть некоторые тайны таинственного квантового мира.

Квантовый аналог маятника Ньютона использовался для изучения явления квантовой термализации (thermalisation), процесса, в котором хаотическое движение квантовых частиц приводит в конечном счете к состоянию теплового равновесия. В обычном мире нам это явление хорошо известно, когда мы добавляем в горячий кофе холодное молоко или сливки. За счет хаотического теплового движения молекул воды и других частиц вся жидкость через короткое время становится одной температуры.

В квантовом аналоге маятника Ньютона не было никаких квантов, свисающих на нитях квантовой запутанности. Исследователи взяли группу атомов и охладили их к температуре, близкой к температуре абсолютного нуля. А затем этим атомам был выдан "пинок" при помощи сфокусированного луча лазерного света. Подобная реализация маятника Ньютона является уже далеко не новой, но в данном случае ученые использовали атомы, обладающие сильными магнитными свойствами, что позволило им более точно измерить влияние одного атома на соседние.

Эксперимент показал, что процесс достижения теплового баланса разбит на два отдельных этапа, и это позволило ученым выдвинуть новую гипотезу о том, что же происходит на самом деле на квантовом уровне. Полученные экспериментальным путем результаты были подтверждены результатами компьютерного моделирования, различие между двумя наборами данных оказались совсем незначительными.

"Это означает, что у нас появится достаточно простая обобщенная теория, описывающая процесс термализации квантовых систем" - рассказывает Бенджамин Лев (Benjamin Lev), ведущий исследователь, - "Красота этой теории заключается в том, что ее можно использовать по отношению ко всем системам".

То, что сделали Стэнфордские ученые, в большей степени сейчас имеет отношение к фундаментальной и теоретической физике. Однако, если люди собираются в ближайшем будущем создать реальные квантовые компьютеры, датчики и другие устройства, только подобные эксперименты и исследования смогут вывести их на качественно новый уровень.
  • Просмотров: 39
Похожие материалы
  • Ученым впервые удалось запутать на квантовом уровне макромасштабные объекты Ученым впервые удалось запутать на квантовом уровне макромасштабные объекты
  • Ученые создали первый Ученые создали первый "подводный" квантовый коммуникационный канал
  • Ученые создали облако из атомов, не имеющих традиционных физических свойств Ученые создали облако из атомов, не имеющих традиционных физических свойств
  • Ученые впервые охладили квантовую супержидкость при помощи лазерного света Ученые впервые охладили квантовую супержидкость при помощи лазерного света
  • Ученые добились возникновения квантовой запутанности при комнатной температуре Ученые добились возникновения квантовой запутанности при комнатной температуре
    • Отзывы читателей
    Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON Государство Вчера, 03:59
    Apple отказалась строить дата-центр в Ирландии за $1 млрд Apple отказалась строить дата-центр в Ирландии за $1 млрд Государство Вчера, 03:55
    Apple будет продавать подписку на видеосервисы через свое приложение Apple будет продавать подписку на видеосервисы через свое приложение Государство Вчера, 03:43
    WSJ узнала о планах Apple и Goldman Sachs выпустить кредитную карту WSJ узнала о планах Apple и Goldman Sachs выпустить кредитную карту Государство Вчера, 03:34
    Walmart покупает долю в индийском онлайн-ретейлере Flipkart Walmart покупает долю в индийском онлайн-ретейлере Flipkart Государство Вчера, 03:33
    Искусственный интеллект научился составлять новые карты и уровни для компьютерных игр Искусственный интеллект научился составлять новые карты и уровни для компьютерных игр KnowHow 11-05-2018, 08:05
    Квантовый аналог маятника Ньютона позволил ученым изучить изменения хаоса, творящегося в квантовом мире Квантовый аналог маятника Ньютона позволил ученым изучить изменения хаоса, творящегося в квантовом мире KnowHow 11-05-2018, 08:05
    Двухфотонный метод позволил увеличить точность наноразмерных измерений в сто раз Двухфотонный метод позволил увеличить точность наноразмерных измерений в сто раз KnowHow 11-05-2018, 08:05
    Начато сооружение оборудования для самого чувствительного эксперимента по поискам частиц темной материи Начато сооружение оборудования для самого чувствительного эксперимента по поискам частиц темной материи KnowHow 10-05-2018, 08:10
    Создан опытный образец сверхвысокоскоростной камеры, способной фиксировать столкновения гамма-лучей Создан опытный образец сверхвысокоскоростной камеры, способной фиксировать столкновения гамма-лучей KnowHow 10-05-2018, 08:09
    Ученые нашли пространственно-временные кристаллы, заключенные в окружающих нас вещах Ученые нашли пространственно-временные кристаллы, заключенные в окружающих нас вещах KnowHow 10-05-2018, 08:09
    Ученые превратили наноалмазы в управляемые источники света Ученые превратили наноалмазы в управляемые источники света KnowHow 9-05-2018, 09:32
    Астрономам удалось впервые обнаружить гелий в составе далекой экзопланеты Астрономам удалось впервые обнаружить гелий в составе далекой экзопланеты KnowHow 9-05-2018, 09:32
    Лазерное зрение в Лазерное зрение в "стиле Супермена" становится на шаг ближе к реальности KnowHow 9-05-2018, 09:31
    Миниспутники MarCO, направляющиеся к Марсу, вышли на связь с Землей Миниспутники MarCO, направляющиеся к Марсу, вышли на связь с Землей KnowHow 8-05-2018, 08:04
    Ученые впервые создали синтетические эмбрионы из стволовых клеток Ученые впервые создали синтетические эмбрионы из стволовых клеток KnowHow 8-05-2018, 08:04
    Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану Государство 8-05-2018, 03:57
    Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах Государство 8-05-2018, 03:51
    Биткоин впал в кому Биткоин впал в кому Государство 8-05-2018, 03:44
    Nestle получила право продавать продукты Starbucks Nestle получила право продавать продукты Starbucks Государство 8-05-2018, 03:41