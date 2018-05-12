Apple будет продавать подписку на видеосервисы через свое приложение

Сегодня, 03:43

Впервые за все время Apple собирается продавать подписку на определенные видеосервисы напрямую через свое телевизионное приложение, сообщают источники Bloomberg. Раньше пользователям приходилось подписываться на потоковые сервисы, загружая соответствующие приложения из App Store, пишет 3dnews.ru.



Это значительно упростит жизнь пользователям и повысит популярность телевизионного приложения на Apple TV и iOS. Через него люди смогут находить, смотреть и покупать весь интересующий их контент. Для Apple это еще одна возможность продвинуть свой бизнес сервисов, который, предположительно, к 2021 году начнет приносить компании 50 млрд долларов в год.

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Сейчас телевизионное приложение собирает контент из других служб, благодаря чему люди могут на месте находить видео с каналов вроде ABC и HBO. Но в конечном итоге человеку все равно приходится выходить из приложения, чтобы купить контент.

Нововведение, которое исправит ситуацию, должно быть запущено в следующем году. Продажи iPhone падают, и купертинский гигант пытается улучшить свои финансовые показатели с помощью сервисов вроде iCloud и Apple Music. Продажи таких услуг подскочили в последнем квартале на 31% и достигли рекордной отметки 9,2 млрд долларов.

За последние несколько лет Apple не раз искала возможность укрепиться в бизнесе онлайн-видео. Компания, в частности, пыталась запустить пакет интернет-каналов, но затем отказалась от этой затеи. Актуальное телевизионное приложение дебютировало в 2016 году.