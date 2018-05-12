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Apple отказалась строить дата-центр в Ирландии за $1 млрд

Сегодня, 03:55
Apple отказалась строить дата-центр в Ирландии за $1 млрд


Компания Apple решила отказаться от планов по строительству крупного центра хранения данных в Аттенри (графство Голуэй, Ирландия). Предполагалось, что он будет работать на возобновляемой энергии. Об этом сообщил ирландский телеканал RTE со ссылкой на заявление компании. Позже эту информацию подтвердило агентство Reuters.
В сообщении компании поясняется, что причиной отказа от масштабного проекта послужила длительная задержка в одобрении его строительства. Apple рассказала о планах создать дата-центр в ирландском Аттенри в начале 2015 года, но столкнулась с исками от местных жителей. Возражения у них вызывали опасения, что объект площадью 116 тыс. кв м негативно повлияет на экологию страны, пишет издание vedomosti.ru.

Агентство напоминает, что в октябре 2017 г. Высокий суд Ирландии постановил, что компания может продолжить работу над созданием дата-центра в стране, отклонив иски против американской компании. Истцы однако обжаловали это решение в Верховном суде страны.


Apple отказалась строить дата-центр в Ирландии за $1 млрд

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«Несмотря на разочарование, сложившаяся ситуация не ослабит нашего энтузиазма по поводу будущих проектов в Ирландии, поскольку наш бизнес здесь продолжает расти», — отметили в компании, напомнив о планах расширить штат европейской штаб-квартиры в ирландском графстве Корк. Сейчас там уже работают более 6000 человек.

Общая стоимость строительства дата-центра оценивалась в 1 млрд долларов, он должен был обеспечить 300 рабочих мест. Подобный «зеленый» центр Apple планирует также построить в Дании. О своих планах компания объявила в июле 2017 года. Инвестиции в датский проект оцениваются в 921 млн долларов.

Reuters отмечает, что присутствие крупных технологических гигантов на территории Ирландии имеет большое значение для страны. Так, каждое десятое рабочее место здесь обеспечивают компании типа Apple. Кроме того, эти компании помогают привлечь в экономику страны крупные инвестиции, в том числе за счет создания центров обработки данных и их обслуживания в Ирландии.

Сейчас ирландское правительство обсуждает поправки в законодательство, предлагая включить дата-центры в блок стратегической инфраструктуры. Это позволило бы таким проектам быстрее проходить процессы согласования в местными властями.

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