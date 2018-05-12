Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON

Сегодня, 03:59

Мессенджер Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) по хранению персональных данных под названием Telegram Passport. Клиенты смогут загружать в него документы, паспортные данные и реквизиты, чтобы расплачиваться криптовалютой. Об этом сообщают источники «Ведомостей». По информации издания, транзакции на платформе не будут анонимными, пишет forklog.com.

«Документы будут защищены двухфакторной аутентификацией и зашифрованы, в том числе для Telegram, однако клиент сможет открыть сервисам-партнерам доступ к документам, чтобы они проверили достоверность данных», — сообщил источник.

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В Telegram Passport можно разместить паспорт, загранпаспорт, водительские права, коммунальные счета, банковские счета и фотографию. Впрочем, список обязательных данных пока неизвестен.

Таким образом, TON станет экосистемой, внутри которой можно будет оплатить товары и услуги с помощью криптовалюты Gram.

По утверждению источника, для защиты от запретов регуляторов и банков, Telegram откажется от анонимности в пользу партнерства с крупными сервисами, в частности, с платежной системой Qiwi.

Ожидается, что Telegram Passport может заработать уже к началу лета.

Напомним, согласно последней версии whitepaper проекта TON, в I квартале 2018 года мессенджер обязался представить сервис для внешней аутентификации пользователей Telegram External Secure ID, который бы позволял приобретать криптовалюту без дополнительного подтверждения личности.

Во II квартале 2018 года Telegram обещал запустить тестирование минимальной жизнеспособной версии блокчейн-платформы TON.