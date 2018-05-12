Новости / Государство

Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON

Сегодня, 03:59
Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON


Мессенджер Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) по хранению персональных данных под названием Telegram Passport. Клиенты смогут загружать в него документы, паспортные данные и реквизиты, чтобы расплачиваться криптовалютой. Об этом сообщают источники «Ведомостей». По информации издания, транзакции на платформе не будут анонимными, пишет forklog.com.

«Документы будут защищены двухфакторной аутентификацией и зашифрованы, в том числе для Telegram, однако клиент сможет открыть сервисам-партнерам доступ к документам, чтобы они проверили достоверность данных», — сообщил источник.


Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON

В Иране суд запретил использование Telegram

В Telegram Passport можно разместить паспорт, загранпаспорт, водительские права, коммунальные счета, банковские счета и фотографию. Впрочем, список обязательных данных пока неизвестен.

Таким образом, TON станет экосистемой, внутри которой можно будет оплатить товары и услуги с помощью криптовалюты Gram.

По утверждению источника, для защиты от запретов регуляторов и банков, Telegram откажется от анонимности в пользу партнерства с крупными сервисами, в частности, с платежной системой Qiwi.

Ожидается, что Telegram Passport может заработать уже к началу лета.

Напомним, согласно последней версии whitepaper проекта TON, в I квартале 2018 года мессенджер обязался представить сервис для внешней аутентификации пользователей Telegram External Secure ID, который бы позволял приобретать криптовалюту без дополнительного подтверждения личности.

Во II квартале 2018 года Telegram обещал запустить тестирование минимальной жизнеспособной версии блокчейн-платформы TON.

  • Просмотров: 31
Похожие материалы
  • В Иране суд запретил использование Telegram В Иране суд запретил использование Telegram
  • Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO
  • В России запустили процедуру блокировки Telegram В России запустили процедуру блокировки Telegram
  • Telegram объявил о запуске ботов по оплате Telegram объявил о запуске ботов по оплате
  • Telegram запустил платформу для публикации текстов Telegram запустил платформу для публикации текстов
    • Отзывы читателей
    Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON Государство Сегодня, 03:59
    Apple отказалась строить дата-центр в Ирландии за $1 млрд Apple отказалась строить дата-центр в Ирландии за $1 млрд Государство Сегодня, 03:55
    Apple будет продавать подписку на видеосервисы через свое приложение Apple будет продавать подписку на видеосервисы через свое приложение Государство Сегодня, 03:43
    WSJ узнала о планах Apple и Goldman Sachs выпустить кредитную карту WSJ узнала о планах Apple и Goldman Sachs выпустить кредитную карту Государство Сегодня, 03:34
    Walmart покупает долю в индийском онлайн-ретейлере Flipkart Walmart покупает долю в индийском онлайн-ретейлере Flipkart Государство Сегодня, 03:33
    Начато сооружение оборудования для самого чувствительного эксперимента по поискам частиц темной материи Начато сооружение оборудования для самого чувствительного эксперимента по поискам частиц темной материи KnowHow 10-05-2018, 08:10
    Создан опытный образец сверхвысокоскоростной камеры, способной фиксировать столкновения гамма-лучей Создан опытный образец сверхвысокоскоростной камеры, способной фиксировать столкновения гамма-лучей KnowHow 10-05-2018, 08:09
    Ученые нашли пространственно-временные кристаллы, заключенные в окружающих нас вещах Ученые нашли пространственно-временные кристаллы, заключенные в окружающих нас вещах KnowHow 10-05-2018, 08:09
    Астрономам удалось впервые обнаружить гелий в составе далекой экзопланеты Астрономам удалось впервые обнаружить гелий в составе далекой экзопланеты KnowHow 9-05-2018, 09:32
    Лазерное зрение в Лазерное зрение в "стиле Супермена" становится на шаг ближе к реальности KnowHow 9-05-2018, 09:31
    Миниспутники MarCO, направляющиеся к Марсу, вышли на связь с Землей Миниспутники MarCO, направляющиеся к Марсу, вышли на связь с Землей KnowHow 8-05-2018, 08:04
    Ученые впервые создали синтетические эмбрионы из стволовых клеток Ученые впервые создали синтетические эмбрионы из стволовых клеток KnowHow 8-05-2018, 08:04
    Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану Более половины рынков Шымкента не соответствуют генплану Государство 8-05-2018, 03:57
    Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах Акимы областей, Астаны и Алматы приняли участие в полевых сборах Государство 8-05-2018, 03:51
    Биткоин впал в кому Биткоин впал в кому Государство 8-05-2018, 03:44
    Nestle получила право продавать продукты Starbucks Nestle получила право продавать продукты Starbucks Государство 8-05-2018, 03:41
    Банк Астаны вводит ограничения на безналичные платежи Банк Астаны вводит ограничения на безналичные платежи Государство 8-05-2018, 03:34
    Космический аппарат миссии Mars InSight был успешно запущен и направился в сторону Красной Планеты Космический аппарат миссии Mars InSight был успешно запущен и направился в сторону Красной Планеты KnowHow 7-05-2018, 08:05
    Искусственный интеллект получит новый универсальный тест на Искусственный интеллект получит новый универсальный тест на "разумность" KnowHow 7-05-2018, 08:05
    Прозрачный робот позволит изучать морской мир, не нарушая его гармонии Прозрачный робот позволит изучать морской мир, не нарушая его гармонии KnowHow 7-05-2018, 08:04