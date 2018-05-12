Walmart покупает долю в индийском онлайн-ретейлере Flipkart

Сегодня, 03:33

Американский ретейлер Walmart объявил о покупке доли в индийском онлайн-ретейлере Flipkart, сообщает kommersant.ru.



Walmart приобрел 77% акций Flipkart, сумма сделки составила 16 млрд долларов. Переговоры о приобретении Flipkart шли несколько лет. Тем самым Walmart сделал очередной шаг в борьбе со своим конкурентом Amazon.com на одном из самых быстроразвивающихся рынков онлайн-торговли.

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По прогнозам Morgan Stanley, объемы индийского рынка онлайн-ретейла в ближайшее десятилетие могут достигнуть 200 млрд долларов.

«Индия — один из самых привлекательных рынков в сфере ретейла, учитывая его размеры и темпы роста», — заявил генеральный директор Walmart Дуг Макмиллан.

Компания Flipkart была создана в 2007 году, она управляет одной из крупнейших в Индии площадок для интернет-торговли. В прошлом году продажи Flipkart выросли более чем на 50%, до 4,6 млрд долларов. Недавно 15-процентную долю в Flipkart купила компания Alphabet, которой принадлежит Google, также акционерами индийского ретейлера являются Tencent Holdings и Microsoft.