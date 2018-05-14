Boston Dynamics начнет продавать роботов в 2019 году

Вчера, 03:44

Американская компания Boston Dynamics начнет продавать своих роботов-собак SpotMini в 2019 году. Об этом объявил на конференции TC Sessions Robotics один из основателей компании Марк Рэйберт, пишет РБК со ссылкой на издание TechCrunch.



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По его словам, сейчас SpotMini находится на стадии предпроизводства. «Мы планируем заключить контракты на создание 100 экземпляров SpotMini до конца этого года. Это станет шагом к массовым продажам, которые мы надеемся начать в 2019 году», — сказал Рэйберт. Робот-собака, по его словам, может быть полезен в офисе, а позднее — и в быту.

Основатель Boston Dynamics отметил, что последняя версия робота обойдется в 10 раз дешевле, чем предыдущая, но точная цена пока неизвестна.

В компании подчеркивают, что SpotMini — самый тихий робот, который весит примерно 29 кг и может проработать примерно 90 минут в зависимости от нагрузки.

Boston Dynamics — американская инжиниринговая компания, занимается разработкой роботов на двух или четырех ногах, а также на колесах. Разработки предназначены для военных целей, перевозки грузов и др. До сих пор были созданы только прототипы, ни одна из разработок не выходила на рынок. Компания основана в 2013 году, позже ее купила Google, но затем продала японскому холдингу SoftBank.