«Цесна»: от небольшой фирмы до крупнейшего холдинга страны

Вчера, 03:55

10 мая 2018 года исполнилось 30 лет со дня основания Корпорации «Цесна». На сегодня Корпорация является одним из сильнейших национальных брендов, знакомым каждому казахстанцу. За 30 лет Корпорация «Цесна» реализовала множество бизнес-проектов в различных отраслях экономики: розничной торговле, строительстве, производстве, зернопереработке, медиабизнесе и многих других.

Формула успеха Корпорации — умение сохранять правильный баланс между практичностью и авантюризмом, экспансивностью и умением чувствовать свою «нишу». Развитие компании тесно связано с историей Республики Казахстан.

В далеком 1988 году в КазССР при конторе «Целиноградглавснаб» был создан Коммерческий центр, который в будущем станет одной из крупнейших корпораций. В начале 90-х компании Корпорации снабжали акмолинцев дефицитными товарами, организовывали туристические поездки, функционировал ресторан «Кыпшак», позже появилось производство. Хлебный дом «Цесна» ежедневно обеспечивал город свежей выпечкой, предприятие «Адите» производило строительные материалы, «Химцес» — бытовую химию, «Техцес» занимался закупом и продажей автомобилей предприятиям и населению. Тогда же появился городской информационный вестник «Инфо-Цес», ставший первой коммерческой газетой в Акмоле, литературно-художественный журнал «Сарыарка», газета межнационального согласия «Азамат-Таймс» и телеканал «Цесна».



Параллельно Корпорация развивалась в крупнейшем городе Казахстана — г. Алматы. Там была создана фирма «Спортивный клуб «Цесна», оказывающая поддержку спорту. В 1990 году благодаря группе компаний «Цесна» казахстанская команда по хоккею с мячом стала чемпионом СССР! С 1996 года успешно развивалась торговая компания «Алма-Цес» по реализации муки и продуктов питания. В 1998 году в Алматы был запущен пивной завод «Ирбис», производящий 2 миллиона литров пива в год!

Один из самых грандиозных проектов Корпорации, обеспечивший 100% узнаваемость бренда «Цесна», — зерноперерабатывающее предприятие, известное сейчас как Концерн «Цесна-Астык». В 1992 году Корпорация начала развивать хлебозавод, элеватор, мельницу. Начав с небольших, но высокотехнологичных производств, «Цесна» создала ведущее предприятие отрасли, осуществляющее полный цикл: выращивание, хранение, глубокую переработку и реализацию продукции.

Судьбоносную роль в развитии Корпорации сыграло историческое решение о переносе столицы из Алматы в Акмолу. В 2000-х «Цесна» направила все ресурсы на развитие строительного бизнеса. Многие стратегически важные для новой столицы объекты были построены при непосредственном участии Корпорации. Cреди них: здание Министерства финансов, столичный цирк, национальный теннисный центр «Астана», выставочный центр «Корме», VIP-здание аэропорта Астаны, жилые комплексы, транспортно-логистические центры и многое другое.

Сегодня одним из центральных векторов развития Корпорации стал финансовый сектор, представленный Цеснабанком и его дочерними страховой компанией «Цесна Гарант», инвестиционно-брокерской компанией «Цесна Капитал» и российским банком ПАО «Плюс банк». В 2017 году Цеснабанк отметил серебряный юбилей — 25 лет со дня образования. Для банка это были годы динамичного и плодотворного развития, за которые он заслужил безупречную деловую репутацию, ряд наград авторитетных бизнес-изданий, уважение коллег и доверие клиентов.

Оперативно реагируя на изменения рынка и опираясь на приобретённый опыт, Корпорация «Цесна» за 30 лет прошла путь от небольшой региональной коммерческой фирмы до крупнейшего многоотраслевого холдинга.

30 лет «Цесна» объединяет таланты, способности, мечты своих сотрудников, партнеров и клиентов. И сегодня Корпорация уверенно смотрит в будущее, с достоинством принимая вызовы времени.