Facebook планирует запуск собственной криптовалюты

Вчера, 03:43

Компания Facebook рассматривает возможность выпуска собственной криптовалюты. Об этом сообщил американский телеканал Cheddar. По имеющейся информации, криптовалюта будет использоваться для совершения пользователями платежей и покупок внутри платформы, пишет forklog.com.

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«Мне сказали, что именно платежи — тот путь для использования блокчейна, который они сейчас изучают», — заявил журналист Cheddar Алекс Хит.

Работой над этим направлением предположительно занимается вице-президент Facebook, бывший президент PayPal Дэвид Маркус.

Напомним, в мае Дэвид Маркус возглавил новое подразделение Facebook по разработке и внедрению блокчейн-решений внутри компании. Между тем, еще в феврале Маркус заявлял, что Facebook не планирует запускать на платформе систему криптовалютных платежей «в обозримом будущем». Тогда он сослался на множество проблем, связанных с криптовалютами, в том числе на высокие комиссии за переводы и низкую скорость подтверждения транзакций.