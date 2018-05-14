Nvidia раскрыла прибыль от продаж видеокарт для майнинга

Вчера, 03:54

Корпорация Nvidia впервые опубликовала данные о доходах от продаж видеокарт для добычи криптовалют — так, в I квартале фискального 2019 года майнеры принесли гиганту 289 млн долларов прибыли. В то же время в компании ожидают, что уже во II квартале эта цифра станет значительно меньше, сообщает forklog.com со ссылкой на Bloomberg.



Так, в ходе группового звонка, посвященного доходам, исполнительный директор Nvidia Хуан Жэньсюнь отметил, что спрос на видеокарты для майнинга оказался выше ожидаемого, однако в компании считают, что в дальнейшем количество покупаемых майнерами GPU снизится примерно на две трети.

Биткоин подорожает до $36 тысяч в 2019 году

«Криптомайнеры купили очень много наших GPU за этот квартал, и из-за этого цены пошли вверх. Думаю, в результате многие геймеры не смогли приобрести новые GeForce», — добавил Хуан Жэньсюнь.

Отметим, связанная с майнингом прибыль Nvidia оказалась выше той, что пророчили аналитики. Например, Кристофер Ролланд из Susquehanna прогнозировал, что на видеокартах для добычи криптовалют корпорация за этот период заработает порядка 200 млн долларов.

Напомним, ранее глава Nvidia Хуан Жэньсюнь заявил, что, несмотря на давление со стороны регуляторов, криптовалюты будут популярны еще долгие годы. В то же время, по данным исследования аналитической фирмы Jon Peddie Research, майнеры криптовалют помогли AMD сократить рыночное отставание от Nvidia и обеспечили 10% прибыли компании в I квартале 2018 года.