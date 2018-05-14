Робот Atlas компании Boston Dynamics научился ориентироваться на открытой местности

Вчера, 08:04Каждые несколько месяцев представители известной робототехнической компании Boston Dynamics публикуют видеролики, демонстрирующие различные новые способности своих роботов. Последний набор видео не является исключением из этого правила, на этот раз компания Boston Dynamics демонстрирует нам гуманоидного робота Atlas, неспешно бегущего по лесу, и робота SpotMini, самостоятельно исследующего помещения в пределах офисного здания.Первый видеоролик демонстрирует новые способности робота Atlas, который получил возможность ориентироваться, самостоятельно выбирать дорогу и двигаться в условиях условно случайного ландшафта. Это видео является демонстрацией быстрого развитие робота Atlas, который еще только несколько лет назад был неуклюжей "железякой", с трудом справлявшейся с несложными заданиями конкурса DARPA Robotics Challenge (DRC).В прошлом году этот робот поразил нас способностью совершать весьма непростой акробатический трюк - кувырок назад с переворотом. А сейчас его способности к поддержанию равновесия наглядно демонстрируются во время бега по лесу, который кардинально отличается от передвижения по гладкой и ровной поверхности.На втором видеоролике мы видим робота SpotMini, который так же уже хорошо известен нашим постоянным читателям по видео, на которых этот робот самостоятельно открывает и проходит сквозь двери, несмотря на то, что один из сотрудников компании весьма активно мешает этому процессу. В последнем случае робот SpotMini самостоятельно перемещается внутри офисного помещения. Правда, согласно имеющейся информации, перед этим робот был проведен по этому маршруту при помощи дистанционного управления и успел составить, при этом, собственную цифровую карту.Второй видеоролик выдвигает на первый план способности робота к ориентированию по цифровой карте и по поиску оптимального пути. Все вышесказанное вызывает сомнения по поводу высокого уровня автономии системы управления SpotMini, тем не менее, робот способен абсолютно самостоятельно обнаружить препятствия в пространстве и проложить свой маршрут, избежав столкновений с этими препятствиями.Как и во всех других подобных случаях, компания Boston Dynamics остается весьма скупой на любую дополнительную информацию, кроме той, которая представлена в видеороликах. По всей видимости, это как-то связано с нынешними владельцами компании Boston Dynamics, японской компанией SoftBank, которая выкупила ее в 2017 году у компании Google Alphabet.