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Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии

Сегодня, 03:43
Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии


Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии по запросу антикоррупционной службы Казахстана, сообщил агентству Интерфакс-Казахстан официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

«В соответствии с запросом антикоррупционной службы Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана в адрес немецких коллег направлено розыскное задание, на основании которого Ибрагим Бахыт Жасузакулы был задержан на территории Германии», — сказал Алмас Садубаев и уточнил, что задержание произошло 23 апреля.


Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии

В Москве задержали Жомарта Ертаева

Как сообщалось, национальный банк Казахстана с 28 апреля приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц Qazaq Banki. Лицензия приостановлена сроком до 27 июля 2018 года включительно.

По состоянию на 01.04.2018 активы Qazaq Banki составили 339 млрд тенге, в том числе кредитный портфель равен 273 млрд тенге. Обязательства составили 290 млрд тенге, в том числе средства клиентов 190 млрд тенге. Собственный капитал Банка составил 48 млрд тенге, в том числе уставный капитал — 39 млрд тенге. Текущая прибыль за 3 месяца 2018 года сложилась в размере 2 551 млн тенге.

«Ухудшение некоторых показателей Банка стало прежде всего следствием некачественных кредитов, выданных в период 2013 — 2016 гг. во время управления Банком лицами, назначенными Ертаевым Ж.Ж. и Ибрагим Б.Ж. (крупный участник), и основная часть которых приходится на заемщиков, непосредственно связанных с вышеуказанными лицами. Также в конце 2017 года на фоне событий, произошедших вокруг АО „Bank RBK“, который также находился под управлением лиц, связанных с Ертаевым Ж.Ж., произошел отток ликвидности Банка. Текущее руководство Банка и нынешние акционеры предпринимают все меры для обеспечения достаточности капитала и ликвидности финансового института. Так, за период с конца 2016 года по сегодняшний день (19 апреля — Ред.) акционеры Qazaq Banki и аффилированные лица оказали финансовую поддержку Банку на общую сумму более 150 млрд тенге, в том числе в виде докапитализации на сумму 16,6 млрд тенге и привлечения ликвидности на сумму около 120 млрд тенге. Достаточность капитала Банка в текущий момент превышает необходимые требования Национального Банка РК. Текущие акционеры и далее намерены поддерживать Банк и предпринимают все необходимые действия по обеспечению стабильного функционирования финансового института», — сообщала ранее пресс-служба банка.

Жомарт Ертаев был ранее задержан в Москве по запросу казахстанского бюро Интерпола по подозрению в мошенничестве.

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