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Астрономы обнаружили первую в своем роде экзопланету, атмосфера которой полностью лишена облаков

16-05-2018, 08:33
Астрономы обнаружили первую в своем роде экзопланету, атмосфера которой полностью лишена облаков


Исследования атмосфер далеких планет дает ученым-астрономам массу ценной научной информации, включая и информацию об особенностях условий на поверхности этих планет. И, до последнего момента все без исключения изученные экзопланеты, имеющие атмосферу, имели и облака в своей атмосфере. С этой точки зрения обнаруженная недавно экзопланета WASP-96b кардинально отличается от других планет, над ее поверхностью постоянно царит кристально чистое небо, ведь атмосфера планеты WASP-96b полностью лишена даже самого легкого облачного покрова.

Планета WASP-96b относится к классу "горячий Сатурн", она кружит вокруг подобной Солнцу звезды, находящейся на удалении 980 световых лет от нас в районе созвездия Феникса. Астрономы изучили эту планету при помощи телескопа Very Large Telescope, уделив особое внимание ее атмосфере. Для изучения планеты использовался уже ставший традиционным транзитный метод, который позволяет узнать многие из параметров планеты по изменению яркости звезды, на фоне которой движется планета в определенные моменты времени.

Естественно, некоторая часть света проходит сквозь атмосферу, приобретая спектральные параметры, зависящие от состава и плотности атмосферы. Спектр света, прошедшего сквозь атмосферу, уникален для каждой планеты, и особенностью спектра планеты WASP-96b является наличие в нем четких и полных спектральных линий атомов натрия. Спектр натрия имеет достаточно специфическую форму и то, что ученые получили его в абсолютно неискаженном виде, говорит о полном отсутствии облачности в атмосфере WASP-96b.

"В спектре света от других планет, натрий был представлен как очень узкий пик, что является лишь малой частью спектра этого элемента" - рассказывает Николай Николов (Nikolay Nikolov), ведущий исследователь, - "Полный спектр натрия может быть получен лишь при прохождении света через самые глубокие части атмосферы планеты, и в таком случае любая облачность становится огромной помехой".

Ученым удалось даже измерить количественные параметры натрия, находящегося в атмосфере планеты WASP-96b, и эти данные практически совпадают со значениями, наблюдаемые в атмосферах газовых гигантов нашей Солнечной системы.

"Чистота атмосферы планеты WASP-96b предоставляет нам уникальную возможность точного измерения количества различных молекул и веществ, таких, как вода и углекислый газ" - рассказывает Эрнст де Мооидж (Ernst de Mooij), один из исследователей, - "И мы проведем соответствующие исследования в ходе дальнейших наблюдений ха этой планетой".
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