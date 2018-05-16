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Бизнесмены из Катара ознакомились с инвестпроектами в РК

Сегодня, 03:31
Бизнесмены из Катара ознакомились с инвестпроектами в РК


При поддержке Kazakh Invest бизнес-делегация Катара во главе с председателем Ассоциации катарских предпринимателей Шейхом Фейсалом бен Касимом Аль Тани посетила Алматы и Астану, где ознакомилась с инвестпроектами в Казахстане, сообщает primeminister.kz.

В Астане и Алматы были организованы бизнес встречи с казахстанскими компаниями и холдингами. Kazakh Invest представил катарской делегации для изучения конкретные проекты. В ходе встреч в Алматы крупнейшая катарская строительная компания Gettco Construction Division выразила заинтересованность в реализации проектов в сфере коммерческой недвижимости и гостиничного бизнеса, презентованных алматинскими компаниями. Холдинг Eurasia презентовал свои инвестиционные проекты в металлургии, девелопменте и сельском хозяйстве. Катарскому Al Sawari был презентован проект по строительству крупного тематического парка под Алматы.

В Астане состоялась встреча катарских бизнесменов с председателем правления Kazakh Invest Сапарбеком Туякбаевым. На встрече казахстанские бизнесмены рассказали о проектах в сфере АПК, туристической отрасли, нефтехимии и металлургии.


Бизнесмены из Катара ознакомились с инвестпроектами в РК

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Так, катарским инвесторам был презентован проект по реконструкции и модернизация спортивно-развлекательного комплекса «Табаган» с целью увеличения пропускной способности до 5 тыс. человек в день.

Бизнес делегация также ознакомилась с проектом по строительству нефтеперерабатывающего завода в Южно-Казахстанской области по переработке углеводородного сырья до 2 млн тонн для производства моторного масла 5-го класса и нефтехимической продукции.

Катарские бизнесмены выразили заинтересованность к проекту по глубокой переработке мяса индейки до 100 тыс. тонн в год. Вместе с тем, были обсуждены перспективы сотрудничества с компаниями BI Group и KTZ-Express.

Достигнутые договоренности в ходе визита бизнес-делегации Катара будут активно прорабатываться в течении следующих месяцев. В ближайшее время будет организована бизнес-поездка казахстанской делегации в Катар. Кроме того, катарские бизнесмены собираются посетить ряд областей Казахстана с целью детального изучения инвествозможностей регионов.

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