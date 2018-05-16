Более тысячи сельских округов перешли на самостоятельный бюджет

Сегодня, 03:50

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов рассказал о внедрении четвертого уровня бюджета и коммунальной собственности местного самоуправления, сообщает primeminister.kz.



Так, в рамках 98-го шага Плана нации «100 конкретных шагов» принят Закон по вопросам развития местного самоуправления (МСУ), предусматривающий внедрение бюджета IV уровня и коммунальной собственности МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского округа.

«С 1 января 2018 года бюджет местного самоуправления как 4-й уровень государственного бюджета внедрен в 1062 сельских округах с численностью населения свыше 2 тыс. человек, а с 1 января 2020 года будет внедрен повсеместно», — заявил Тимур Сулейменов.

По словам министра национальной экономики, введение самостоятельного бюджета позволило расширить финансовые возможности сельских округов и усилить роль МСУ в решении вопросов местного значения путем получения налогов напрямую в свой бюджет. В бюджет сельского округа переданы 7 видов налоговых поступлений и другие неналоговые поступления, а также 19 направлений расходов.

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В целях качественной практической реализации Закона утвержден План мероприятий по внедрению самостоятельного бюджета и коммунальной собственности МСУ. Большинство мероприятий исполнено. МНЭ РК во втором полугодии текущего года продолжит обучение акимов сельских округов и сотрудников их аппаратов в регионах, где внедрен IV уровень бюджета.

Тимур Сулейменов отметил, что за период реализации Плана мероприятий количество незарегистрированных объектов недвижимости уменьшилось с 88,2 тыс. до 13,6 тыс. По словам министра нацэкономики, наличие незарегистрированных объектов недвижимости может привести к недопоступлению налогов в бюджеты сельских округов. В этой связи обозначена важность усиления работы акимов совместно с органами юстиции по разъяснению требований законодательства среди населения о необходимости подачи документов на государственную регистрацию прав.

Кроме того, в ходе планомерной работы количество неполных сведений и ошибок в базах данных сократилось с 2,3 млн до 294 тыс.

На сегодняшний день завершена подготовительная работа по интеграции следующих баз данных и информационных систем: «Регистр недвижимости» Министерства юстиции и «Реестр налогоплательщиков и объектов налогообложения» Министерства финансов; «Сервисный центр» Министерства внутренних дел и системы Министерства юстиции «Физические лица» и «Юридические лица»; «Земельный Кадастр» Министерства сельского хозяйства и «Реестр налогоплательщиков …» Министерства финансов.

Полная интеграция системы Министерства сельского хозяйства «Земельный Кадастр» с базой данных Министерства юстиции «Регистр недвижимости» ожидается до конца первого полугодия текущего года.

«На этом работа по развитию МСУ не заканчивается. В настоящее время проводится анализ внедрения нового уровня бюджета и коммунальной собственности в сельских округах. По итогам будут приняты меры по устранению возникающих проблем, определены дальнейшие меры по развитию института МСУ, в том числе по передаче дополнительных налоговых и других поступлений для эффективного и самостоятельного решения вопросов местного значения», — резюмировал Тимур Сулейменов.

Об обеспечении поступления налогов в бюджеты сельских округов доложил министр финансов Бахыт Султанов. В целом перевыполнение доходов достигнуто по всем бюджетам IV уровня. Согласно данным министерства финансов, за первый квартал текущего года фактические доходы составили 27,7 млрд тенге. Из них налоговые поступления — в связи с перевыполнением от плана на отчетный период на 118,5% составило 5,2 млрд тенге. Неналоговые поступления — 3,1 млрд тенге, в том числе 3 млрд тенге — остатки прошлого года на счетах.

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Фактические расходы в общей сумме составили 21,9 млрд тенге, или от плана на отчетный период 98%. Основные виды расходов: дошкольное воспитание и обучение и организация медицинского обслуживания в организациях; освещение улиц в населенных пунктах; поддержка культурно-досуговой работы и др. План по целевым текущим трансфертам составил 1,2 млрд тенге. Фактические остатки в общей сумме составили 5,7 млрд тенге.

Кроме того, Бахыт Султанов отметил, что в законопроекте о государственных закупках для сельских округов увеличено пороговое значение до 3000 МРП (6,8 млн тенге). Это позволит МСУ из одного источника на прямую с поставщиком заключать договоры.

По итогам рассмотрения вопроса премьер-министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что этапы развития местного самоуправления определены в утвержденной главой государства Концепции развития местного самоуправления до 2020 года, а также дал ряд конкретных поручений. Министерству национальной экономики на постоянной основе поручено проводить мониторинг и анализ развития местного самоуправления.

Министерству финансов необходимо завершить все подготовительные мероприятия по обеспечению полноценного функционирования информационных систем для работы с бюджетом сельских округов.

Министерству информации и коммуникаций поручено ускорить работу по интеграции соответствующих информационных систем уполномоченных органов.

За координацию вопроса внедрения четвертого уровня бюджета сельских округов отвечает заместитель премьер-министра Ерболат Досаев.