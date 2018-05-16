Telegram обжаловал решение о блокировке

Сегодня, 03:42

Представители Telegram направили в Мосгорсуд апелляционную жалобу на решение Таганского суда о блокировке мессенджера в России. «Жалоба подана 11 мая 2018 года», — написал в своем телеграм-канале адвокат Павел Чиков, сообщает портал banki.ru.

В апелляционной жалобе представители Telegram приводят следующие доводы: «заявление подано неуполномоченным лицом», «судом нарушен процессуальный порядок рассмотрения заявления». Чиков отмечает, что суд допустил грубейшие нарушения принципа состязательности и права компании на защиту, а также не обосновал необходимость (соразмерность) вводимых в отношении компании ограничений.

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«Кроме того, меры, предпринимаемые Роскомнадзором для ограничения доступа к Telegram, привели к тому, что в период с 16 апреля 2018 года по настоящее время операторами связи блокировалось до 20 млн IP-адресов, миллионы остаются заблокированными и в настоящее время. Большинство заблокированных адресов принадлежат международным интернет-компаниям, включая Google, Amazon, Digital Ocean и Microsoft. Эта массовая блокировка IP-адресов оказала пагубное влияние на широкий круг интернет-сервисов, которые не имеют ничего общего с Telegram», — подчеркнул адвокат.

Напомним, Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. 16 апреля операторы связи приступили к процедуре блокировки.



