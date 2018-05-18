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Алия Назарбаева рассказала о «зеленом» курсе Казахстана

Сегодня, 03:39
Алия Назарбаева рассказала о «зеленом» курсе Казахстана


Председатель президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана Алия Назарбаева рассказала участникам XI Астанинского экономического форума Global Challenges Summit об основных «зеленых» инициативах, внедряемых в Казахстане, сообщает sputniknews.kz.

Алия Назарбаева подчеркнула, что в решении и обсуждении проблем экологии роль и значение общественного сектора сложно переоценить. Подтверждение тому объединение усилий неправительственного сектора и бизнес-структур, а также консолидация их во благо зеленой экономики в одну ассоциацию.

«В Ассоциации есть понимание того, что качество жизни в целом измеряется не только объемом денег на душу населения, но и его социальным самочувствием. Мы придерживаемся позиции, что все совокупные факторы этого направления должны рассматриваться через призму экологии и инклюзивности», — сказала Алия Назарбаева на презентации международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов.

Председатель президиума Ассоциации экологических организаций Казахстана напомнила, что пять лет назад республика приняла концепцию по переходу к «зеленой» экономике, в соответствии с которой проводится поэтапная реализация стратегии «зеленного роста». К 2030 году в Казахстане планируется довести долю «зеленой» энергетики в общем энергетическом балансе до 30%.


Алия Назарбаева рассказала о «зеленом» курсе Казахстана

Алия Назарбаева дала совет казахстанским бизнесменам

Уже сейчас по всему миру начался процесс выведения денежных средств из «коричневых» проектов, а глобальные банки приостанавливают или отказываются от их финансирования. Алия Назарбаева акцентировала внимание на том, что под воздействием климатических обязательств и некоторых других факторов происходит обесценивание активов компаний, занятых добычей и переработкой углеводородов. В связи с чем перед отечественной экономикой возникает новая реальность и определенные риски снижения конкурентоспособности большинства ее базовых отраслей.

В этой связи Ассоциация экологических организаций Казахстана инициирует внедрение новых подходов к формированию экономической политики. Взятый фокус демонстрирует взаимосвязь экономических, экологических и социальных показателей, которые синхронизируются с вектором последнего Всемирного экономического форума в Давосе.

Алия Назарбаева отметила, что Казахстан ориентирован на содействие в достижении заявленных национальных показателей, включающих разработку соответствующей нормативной правовой базы, программных документов и институциональных мер, основанных на положениях парижского соглашения. «В нашей деятельности важный акцент придается мониторингу природоохранных мероприятий, замеру и оценке экологической ситуации. Кроме того, мы уделяем внимание вопросам цифровизации, использования блокчейн-технологий для борьбы с изменением климата», — заключила она.

Спикер отметила, что созданный в прошлом месяце Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов позволит стать инвестиционно-инновационным хабом для всей Центральной Азии.

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