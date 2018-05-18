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Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков

Сегодня, 03:43
Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков


Автолюбители сдают позиции — в целом по РК количество зарегистрированных легковых автомобилей за год сократилось на 0,2%, до 3,8 млн. Примечательно, что годом ранее уже наблюдалось сокращение на 0,2%. Такие данные приводит energyprom.kz.

Уже почти две трети легковых автомобилей приходится на авто возрастом старше 10 лет. За год их количество выросло на 3,5%, до 2,4 млн, годом ранее также наблюдался прирост — на 1,8%. В итоге, доля авто-«старичков» возрастом более 10 лет за год выросла с 59,3% до 61,5%. Количество авто старше 10 лет увеличилось в 14 из 16 регионов РК.

Наиболее заметно автопарк старых машин прирос в Мангистауской области — на 13,7%, до 65,1 тыс.

Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков


Следом идет Алматы — на 10,3%, до 227,5 тыс., и Астана — на 7,4%, до 99,3 тыс.

Регионы, где количество легковых автомобилей возрастом более 10 лет, наоборот, за год сократилось — ЗКО (на 1%, до 57,4 тыс.) и Павлодарская область (на 2,2%, до 112,1 тыс.).

Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков

Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 из 32 БВУ РК. Возраст приобретаемых автомобилей чаще всего не должен превышать 35 лет на авто производства Южной Кореи, СНГ и Китая, и 1015 лет — на остальные иномарки.

В сегменте 17 различных кредитных продуктов, условия которых отличаются в зависимости от наличия или отсутствия залога, подтверждения доходов и т. д. Самая низкая годовая эффективная ставка в сегменте — у Kaspi bank (от 7,06%), следом идут АТФ — от 19% и Нурбанк — от 22%.

Самая высокая максимальная сумма кредита — у БЦК (до 19,3 млн тг), следом идут Евразийский Банк и АТФ (до 15 млн тг). Максимальный срок кредита в сегменте варьируется от 12 месяцев. (БЦК) до 84 мес. (АТФ).

Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков

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