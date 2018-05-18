HTC планирует выпустить блокчейн-смартфон

Сегодня, 03:34

В конце 2000-х компания HTC сыграла ключевую роль на рынке смартфонов на базе операционной системы Android. Теперь компания хочет сделать то же самое с блокчейном, сообщает coinspot.io.



Тайваньский производитель смартфонов и планшетов анонсировал смартфон Exodus, который станет мобильным устройством с поддержкой децентрализованных приложений и встроенным универсальным криптовалютным кошельком.



По словам Фила Чэна, который ранее основал линейку VR-продуктов Vive и недавно возглавил проект Genesis (в рамках которого разрабатывается смартфон), компания намерена начать поставки устройства до конца года. Хотя HTC не единственная компания, которая работает над специализированным блокчейн-смартфоном (недавно компания Sirin Labs привлекла на ICO 157 млн долларов для создания смартфона Finney), она, безусловно, пока самая крупная в этой сфере.

То, как позиционируется продукт, показывает, что HTC видит у децентрализованных технологий большие перспективы. Раймонд Пао, вице-президент по VR-технологиям в HTC, поделился планами по созданию инфраструктуры и смартфона, которые поддержат децентрализованный веб. «Мы считаем, что смартфоны станут критическим компонентом для всей криптосистемы. Этот телефон будет выступать в роли центра, аналогичного персональному компьютеру в первые дни интернета», — считает он.

Криптоинвесторов в России поставят на учет

Экосистема будет включать в себя цифровой магазин для децентрализованных приложений (dapps) в дополнение ко встроенному кошельку. Идея в том, что магазин будет связан с существующими блокчейнами, включая эфириум. У телефона также будет встроенный API для создания дополнительных приложений. Чэн говорит, что целью компании было создание продукта, который сможет обеспечить высокий уровень безопасности цифровых активов, хранящихся на устройстве, вместе с простотой использования, которую предлагают другие криптокошельки на рынке.

HTC делает ставку на то, что повсеместное использование смартфонов (данные Statista свидетельствуют о том, что сегодня почти 3 млрд людей используют такие гаджеты) делают их естественной средой для блокчейна, особенно в вопросе контроля над личными данными. «Мы действительно заботимся о мобильной идентичности и о пользователях, владеющих этой личной информацией и данными. Мы считаем, что смартфон — лучшее место для такой заботы», — сообщил Чэн.

Компания запускает предварительную продажу смартфонов, а в качестве оплаты будет принимать биткоин и эфир.