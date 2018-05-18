Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель

Сегодня, 03:47

Котировки Brent достигнут 90 долларов за баррель к 2020 году, когда должны вступить в силу новые международные требования к судовому топливу, которые изменят структуру производства в нефтеперерабатывающей отрасли, прогнозируют аналитики Morgan Stanley, сообщает Интерфакс-Казахстан.



Они считают, что этот фактор будет оказывать поддержку ценам в ближайшие два года едва ли не сильнее, чем геополитика на Ближнем Востоке и действия ОПЕК, пишет агентство Bloomberg. Так, с января 2020 года суда должны будут использовать топливо с более низким содержанием серы, и это приведет к росту спроса на средние дистилляты, включая дизель и морской газойль, отмечают эксперты Morgan Stanley.

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«Мы ожидаем борьбу за средние дистилляты, в результате которой увеличатся крэк-спреды, а вслед за ними поднимутся и цены на нефть», — говорится в их обзоре.

Нефть уже получила поддержку от снижения добычи ОПЕК и геополитических рисков, включая решение США о возобновлении санкций к Ирану, и изменение регулирования о судовом топливе должно усилить повышательное воздействие на цены.

Нефть марки Brent с поставкой в июле сейчас торгуется на максимальных уровнях с конца 2014 года, более 78 долларов за баррель. При этом фьючерсы с исполнением в январе 2020 года стоят около 66,6 долларов за баррель.

Международная морская организация требует снизить максимальное содержание серы в судовом топливе с 3,5% (порогового значения в большинстве регионов в настоящее время) до 0,5% с целью борьбы с загрязнением воздуха. Ожидается, что эти изменения приведут к избытку предложения высокосернистого мазута и росту спроса на нефтепродукты, отвечающие новым требованиям, что заставит перерабатывающие предприятия производить больше последних.