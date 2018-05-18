Telegram подал в суд на флоридский стартап

Сегодня, 03:53

Подконтрольная Павлу Дурову компания Telegram Messenger Inc. подала иск против флоридской компании Lantah LLC с требованием запретить той использовать бренд Gram, под которым Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту. Как сообщает издание The Recorder, иск был подан в суд Северного округа Калифорнии 11 мая, пишет РБК.



В иске отмечается, что, хотя Lantah и подала в феврале 2018 года в патентное ведомство США заявку на регистрацию за ней бренда Gram, в Telegram с 2017 года активно используют тот же бренд в описании предлагаемых клиентам услуг, в том числе при описании собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), а потому имеет приоритет.

Telegram обжаловал решение о блокировке

По мнению истца, Lantah подала заявку на регистрацию бренда Gram и объявила о планах проведения ICO одноименной криптовалюты только после появления новостей об успешном развитии проекта TON, а до того она этот бренд не использовала.

Использование Lantah бренда Gram в Telegram считают примером нечестной конкуренции, в результате которой истец может понести существенный убыток. В связи с этим юристы Telegram просят суд запретить Lantah использовать бред Gram «в связи с любыми товарами или услугами», а также взыскать с ответчика компенсацию судебных издержек Telegram и, сверх того, такую сумму в счет возмещения убытков, которую сам суд сочтет справедливой.

Комментируя иск Telegram, владелец Lantah Дэниел Джеффри заявил изданию CCN, что его компания публично использовала бренд Gram до того, как на рынке стало известно о планах Telegram по выпуску криптовалюты с этим названием. Владелец Lantah пояснил, что обсуждает ситуацию со своими адвокатами.