Новости / Государство

Telegram подал в суд на флоридский стартап

Сегодня, 03:53
Telegram подал в суд на флоридский стартап


Подконтрольная Павлу Дурову компания Telegram Messenger Inc. подала иск против флоридской компании Lantah LLC с требованием запретить той использовать бренд Gram, под которым Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту. Как сообщает издание The Recorder, иск был подан в суд Северного округа Калифорнии 11 мая, пишет РБК.

В иске отмечается, что, хотя Lantah и подала в феврале 2018 года в патентное ведомство США заявку на регистрацию за ней бренда Gram, в Telegram с 2017 года активно используют тот же бренд в описании предлагаемых клиентам услуг, в том числе при описании собственной блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), а потому имеет приоритет.


Telegram подал в суд на флоридский стартап

Telegram обжаловал решение о блокировке

По мнению истца, Lantah подала заявку на регистрацию бренда Gram и объявила о планах проведения ICO одноименной криптовалюты только после появления новостей об успешном развитии проекта TON, а до того она этот бренд не использовала.

Использование Lantah бренда Gram в Telegram считают примером нечестной конкуренции, в результате которой истец может понести существенный убыток. В связи с этим юристы Telegram просят суд запретить Lantah использовать бред Gram «в связи с любыми товарами или услугами», а также взыскать с ответчика компенсацию судебных издержек Telegram и, сверх того, такую сумму в счет возмещения убытков, которую сам суд сочтет справедливой.

Комментируя иск Telegram, владелец Lantah Дэниел Джеффри заявил изданию CCN, что его компания публично использовала бренд Gram до того, как на рынке стало известно о планах Telegram по выпуску криптовалюты с этим названием. Владелец Lantah пояснил, что обсуждает ситуацию со своими адвокатами.

  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • Telegram обжаловал решение о блокировке Telegram обжаловал решение о блокировке
  • Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON Telegram создал первый сервис для блокчейн-платформы TON
  • Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России
  • Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO Telegram отчитался о привлечении $850 млн во втором раунде ICO
  • В России запустили процедуру блокировки Telegram В России запустили процедуру блокировки Telegram
    • Отзывы читателей
    Telegram подал в суд на флоридский стартап Telegram подал в суд на флоридский стартап Государство Сегодня, 03:53
    Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель Государство Сегодня, 03:47
    Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков Государство Сегодня, 03:43
    Алия Назарбаева рассказала о «зеленом» курсе Казахстана Алия Назарбаева рассказала о «зеленом» курсе Казахстана Государство Сегодня, 03:39
    HTC планирует выпустить блокчейн-смартфон HTC планирует выпустить блокчейн-смартфон Государство Сегодня, 03:34
    Атомы лютеция могут стать основой более стабильных и точных атомных часов следующего поколения Атомы лютеция могут стать основой более стабильных и точных атомных часов следующего поколения KnowHow 16-05-2018, 08:33
    Астрономы обнаружили первую в своем роде экзопланету, атмосфера которой полностью лишена облаков Астрономы обнаружили первую в своем роде экзопланету, атмосфера которой полностью лишена облаков KnowHow 16-05-2018, 08:33
    Более тысячи сельских округов перешли на самостоятельный бюджет Более тысячи сельских округов перешли на самостоятельный бюджет Государство 16-05-2018, 03:50
    Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии Государство 16-05-2018, 03:43
    Xerox отменила сделку с Fujifilm Xerox отменила сделку с Fujifilm Государство 16-05-2018, 03:42
    Telegram обжаловал решение о блокировке Telegram обжаловал решение о блокировке Государство 16-05-2018, 03:42
    Бизнесмены из Катара ознакомились с инвестпроектами в РК Бизнесмены из Катара ознакомились с инвестпроектами в РК Государство 16-05-2018, 03:31
    "Марсокоптер" обеспечит виды Красной Планеты с высоты птичьего полета KnowHow 15-05-2018, 08:19
    Измерение Измерение "заряда" сил слабых ядерных взаимодействий одного протона сужает область поисков "новой физики" KnowHow 15-05-2018, 08:18
    Датчик нового типа превращает поверхность кожи в интерфейс между компьютером и человеком Датчик нового типа превращает поверхность кожи в интерфейс между компьютером и человеком KnowHow 15-05-2018, 08:18
    Компания SpaceX произвела успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9 следующего поколения Компания SpaceX произвела успешный запуск и посадку ракеты Falcon 9 следующего поколения KnowHow 14-05-2018, 08:05
    Робот Atlas компании Boston Dynamics научился ориентироваться на открытой местности Робот Atlas компании Boston Dynamics научился ориентироваться на открытой местности KnowHow 14-05-2018, 08:04
    Созданы новые Созданы новые "атточасы", способные измерить временные параметры движения электронов KnowHow 14-05-2018, 08:04
    «Цесна»: от небольшой фирмы до крупнейшего холдинга страны «Цесна»: от небольшой фирмы до крупнейшего холдинга страны Государство 14-05-2018, 03:55
    Nvidia раскрыла прибыль от продаж видеокарт для майнинга Nvidia раскрыла прибыль от продаж видеокарт для майнинга Государство 14-05-2018, 03:54