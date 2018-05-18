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Ученым-биологам удалось трансплантировать воспоминания из мозга одного примитивного существа в мозг другого

18-05-2018, 08:34
Ученым-биологам удалось трансплантировать воспоминания из мозга одного примитивного существа в мозг другого


Обретение новых знаний и опыта стало бы намного быстрее и легче, если бы существовала возможность прямой загрузки этих знаний в мозг, подобно тому, как это демонстрируется в фантастических фильмах серии "Матрица". И недавно, биологи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе впервые сделали нечто подобное, правда, несколько на более примитивном уровне. Им удалось искусственным путем переместить память дрессированной особым образом улитки в память такой же улитки, не проходившей через дрессировку. Продолжение подобных экспериментов, в конечном счете, может привести к появлению новых методов восстановления памяти людей, больных, к примеру, болезнью Альцгеймера, стирания или подавления травмирующих воспоминаний и т.п.

В своих экспериментах ученые использовали морских улиток вида Aplysia. Эти живые существа уже давно используются в лабораториях из-за того, что процессы, происходящие в их телах на клеточном и молекулярном уровне, весьма похожи на процессы, происходящие в теле человека. При этом, улитки намного проще человека, в их мозге насчитывается 20 тысяч нейронов, что совсем мало по сравнению со 100 миллиардами нейронов мозга человека.

Подопытные улитки были натренированы избегать опасности, а использовались для этого несильные удары электрического тока, подводимого к хвостам этих существ на протяжении 20 минут. И спустя 24 часа такой процесс тренировки был повторен. Когда такая тренированная улитка получала еще один удар током, она уползала в строну намного быстрее, чем ее нетренированные собратья. Всем членам контрольной группы улиток требовалось в среднем порядка 50 секунд для того, чтобы определить угрозу и покинуть опасную зону, в то время, как нетренированные улитки к этому времени только начинали процесс "бегства".

Ученым-биологам удалось трансплантировать воспоминания из мозга одного примитивного существа в мозг другого


Для переноса "приобретенного опыта" ученые извлекли молекулы РНК из нервных клеток определенных участков нервной системы и ввели эти молекулы в нервные клетки улиток, не проходивших тренировку. И, через непродолжительное время, все семь улиток, получивших инъекцию РНК, стали вести себя, подобно тренированным улиткам. Для того, чтобы убедиться в успехе "трансплантации памяти", ученые извлекли РНК из клеток нетренированных улиток и ввели ее также нетренированным улиткам. И в этом случае улитки, получившие инъекцию, не продемонстрировали ни повышенной чувствительности к току, ни ускоренной реакции на это.

Исследователи считают, что полученные ими результаты указывают на то, что воспоминания не формируются в виде синапсов, как считалось ранее. Они хранятся в ядрах нейронов, будучи закодированными на генетическом уровне. "Мы верим, что в не очень отдаленном будущем, мы научимся использовать РНК для управления системой памяти мозга" - пишут исследователи, - "Это, конечно, вряд ли позволит реализовать быструю прямую загрузку опыта и знаний, но на основе такой технологии могут быть разработаны эффективные методы лечения различных нервных заболеваний и посттравматического синдрома".
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