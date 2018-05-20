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Amazon готов помогать развивать электронную торговлю в Казахстане

Сегодня, 03:52
Amazon готов помогать развивать электронную торговлю в Казахстане


Крупная американская компания Amazon по продаже товаров и услуг через Интернет готова предоставлять правительству Казахстана рекомендации и советы по развитию электронной торговли, передаёт «Казинформ».

«Я знаю, что Казахстан в последнее время делает большие шаги в направлении электронной торговли (…) И мы готовы и рады предоставлять рекомендации правительству Казахстана», — сказал генеральный менеджер по новым рынкам в Европе, Среднему Востоку и Азии в Amazon Тони ван ден Берг на заседании международного экспертного совета по цифровизации.

В своём выступлении он отметил, несколько положений, необходимых для поддержки электронной торговли. Первое касается таможни. По словам эксперта, чем меньше трений на таможне, тем лучше. Также налоговая политика должна быть благоприятна, чтобы малый и средний бизнес мог начать экспорт.

«Одна из вещей, которая нас поразила в программе „Цифровой Казахстан“ и которая, может быть больше подчёркнута — это роль облачной компьютеризации. Мы используем ее для того, чтобы обеспечивать таргетированные услуги потребителям. Нам нужно быть очень быстрыми и гибкими. Облачные компьютерные технологии — это ключ (…) Когда вы создаёте среду, облако станет катализатором для экономки Казахстана, тем более что роль государства очень заметна даже в электронной торговле. Облако может решать такие вопросы, как безопасность, защита частных данных», — добавил эксперт.

Ещё одним важным элементом в поддержке электронной коммерции он считает открытый беспрепятственный поток данных. За счёт этого предприниматели смогут заходить на рынок Казахстана, а казахстанцы создавать предприятия за пределами страны. При этом, как отметил Тони ван ден Берг, работа в открытом Интернете, облачном пространстве требует классификацию данных на такие категории, как публичные, полупубличные и чувствительные. Здесь большую роль играет кибербезопасность.

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