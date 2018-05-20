Айдар Арифханов рассказал о Целях устойчивого развития

Сегодня, 03:32

Холдинг «Байтерек» при рассмотрении новых проектов будет учитывать их соответствие программе Целей устойчивого развития. Об этом председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Айдар Арифханов заявил на панельной дискуссии в рамках Астанинского экономического форума «Трансформация нашего мира. Роль бизнес-сектора в достижении глобальной повестки дня», передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Айдар Арифханов отметил, что Холдинг «Байтерек» в прошлом году принял обновленную стратегию, в которой органично заложены принципы целей устойчивого развития (ЦУР). Такие же задачи содержатся в Кодексе корпоративного управления.

«Это означает, что при рассмотрении новых инвестпроектов мы, в первую очередь, будем смотреть на соответствие всех этих проектов ЦУР. Это экологические, социальные вопросы и так далее. Каждый проект, который выносится на рассмотрение правления, мы выбираем по всем критериям ЦУР. Есть проекты, которые могут привнести какой-то ущерб экологии, такие проекты мы не рассматриваем, есть проекты, которые могут повлечь за собой негативное влияние на социально-экономическое развитие в каком-то регионе. Такие проекты мы рассматриваем очень тщательно, и если подозрения подтверждаются, то мы их не рассматриваем. Также это экология и здравоохранение и так далее», — озвучил он приоритеты в работе.

Глава Холдинга подчеркнул, что во всех ведущих странах мира цели устойчивого развития — приоритет номер один и ни одна крупная компания без реализации данных принципов не сможет нормально функционировать, так как у нее не будет доступа к дешевым ресурсам, банки будут финансировать только «зеленые» компании.

«Только три года назад эти принципы были приняты на саммите ООН, задача внедрить их до2030 года. Ведущие страны мира это делают, и мы тоже будем. Мы развивающаяся страна, Нурсултан Назарбаев подписал эти принципы», — подчеркнул Айдар Арифханов.

Он добавил, что Казахстан, внедряя методологии и индикаторы ЦУР, получил возможность системной адаптации к мировым стандартам через синергию программных документов, в первую очередь, «Стратегии-2050» и ЦУР.

Также в текущем году будет разработана Концепция АО «НУХ «Байтерек» в области устойчивого развития. Концепция будет представлять собой основополагающий документ в построении эффективной системы устойчивого развития Холдинга. Особое внимание будет уделено такому направлению как развитие практики ответственного инвестирования, предполагающего оценку экологических, социальных факторов и факторов добросовестного корпоративного управления в рамках инвестиционного анализа и при принятии инвестиционных решений.

Своим мнением по поводу перспектив развития программы ЦУР в Казахстане поделился Постоянный Координатор ООН и Постоянный Представитель Развития ООН в Казахстане Норимаса Шимомура.

«Очень важна роль бизнес-сектора, частных компаний, корпораций в укреплении целей устойчивого развития. Почему? В США 90% самого рынка генерируются частными компаниями, их усилиями. То есть, частным бизнес-сектором. Потому что бизнесу комфортно существовать в условиях, когда мир и экономика устойчива. Представьте, если есть природные стихийные бедствия. Если есть конфликты, то, конечно, в такой обстановке бизнесу трудно выживать. Соответственно, цели развития нацелены на стабильность самого бизнес-сектора», — пояснил он.

Представитель ООН отметил активную работу Казахстана над ЦУР. В том числе, по его мнению, здесь важны благотворительные организации и социальная корпоративная ответственность. Но в тоже время он порекомендовал предпринимать гораздо больше усилий по производству продуктов и услуг, которые были бы гармонизированы, синхронизированы с ЦУР.

«Здесь я говорю, например, о переработанных материалах, о тех продуктах и услугах, которые используют меньше воды. Представляете, если стиральная машина она вдруг начинает использовать меньше воды. Это ведь означает, что она тоже вносит свой вклад в ЦУР. Но самое главное, что со временем люди предпочитают использовать те услуги, которые дружественны к человеку. Конечно, самому рынку уже будет более удобно предвосхищать потребности людей», — уточнил почетный гость форума.

Норимаса Шимомура в завершении отметил высокую роль государства в реализации Целей устойчивого развития, у которого в руках мощные рычаги для стимулирования бизнеса.

«Здесь, в Казахстане я сам лично увидел и убедился в том, как посредством сотрудничества государственного и частного секторов можно реализовать самые инновационные меры. Например, сейчас мы работаем с фондом развития предпринимательства „Даму“, акционером которого является Национальный управляющий холдинг „Байтерек“, чтобы стимулировать частные инвестиции малого бизнеса в низкоуглеродные проекты. Этот опыт и многие другие примеры указывают на важную роль, которую могут играть государственные институты, чтобы дать частному сектору правильные стимулы для работы над повесткой дня в области устойчивого развития», — сказал он.



Согласно отчету Комиссии по бизнесу и устойчивому развитию, достижение ЦУР к 2030 году может создать рыночные возможности на сумму менее 12 трлн долларов и 380 млн новых рабочих мест в 4 экономических системах: продовольствие и сельское хозяйство, города, энергетика и материалы, здравоохранение и благосостояние населения. В совокупности это составляет 60% от реального сектора экономики по всему миру. А сама только цель гендерного равенства может повысить глобальный ВВП до 20 трлн долларов к 2050 году.