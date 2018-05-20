Новости / Государство

Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

Сегодня, 03:41
Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO


Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) оштрафовала Citigroup Global Markets Asia на 57 млн гонконгских долларов ($7,26 млн) за допущенные нарушения при оценке финансовых показателей китайской компании Real Gold Mining при проведении ее IPO в 2009 года. Об этом пишут «Вести. Экономика».

Компания Citigroup Global Markets Asia выступала в качестве основного спонсора Real Gold Mining и, по оценкам Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, провела недостаточно тщательную оценку активов и продаж китайской компании перед размещением ее акций на Гонконгской фондовой бирже. В SFC в частности, отметили, что заявленные объемы продаж Real Gold Mining в преддверии IPO, подтвержденные дочерней компанией Citigroup, не соответствовали реальным показателям.

Торги акциями Real Gold Mining были приостановлены в 2011 году, спустя 2 года после проведения IPO, и до сих пор не были возобновлены из-за различных нарушений в отчетности, а также управлении компанией.

Как отмечается, штраф для Citi за проведение данного IPO стал самым крупным среди всех компаний, который организовывали первичное размещение акций в Гонконге.



  • Просмотров: 83
Похожие материалы
  • Citigroup предрекает дефицит меди на мировом рынке Citigroup предрекает дефицит меди на мировом рынке
  • Citigroup откажется от операций по обслуживанию ипотеки Citigroup откажется от операций по обслуживанию ипотеки
  • Любители золота не верят в добывающие компании Любители золота не верят в добывающие компании
  • Золотая лихорадка: цены на золото выросли до максимума с 2014 года Золотая лихорадка: цены на золото выросли до максимума с 2014 года
  • Citigroup: Подъем процентной ставки ФРС в декабре вполне реален Citigroup: Подъем процентной ставки ФРС в декабре вполне реален
    • Отзывы читателей
    Аким Алматы поручил ускорить реконструкцию «Сайрана» Аким Алматы поручил ускорить реконструкцию «Сайрана» Государство Сегодня, 04:00
    PayPal приобретает финтех-стартап iZettle PayPal приобретает финтех-стартап iZettle Государство Сегодня, 03:52
    Amazon готов помогать развивать электронную торговлю в Казахстане Amazon готов помогать развивать электронную торговлю в Казахстане Государство Сегодня, 03:52
    Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO Государство Сегодня, 03:41
    Айдар Арифханов рассказал о Целях устойчивого развития Айдар Арифханов рассказал о Целях устойчивого развития Государство Сегодня, 03:32
    Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая Найдена самая быстрорастущая черная дыра, которая "съедает Солнце" за двое суток KnowHow 18-05-2018, 08:33
    Telegram подал в суд на флоридский стартап Telegram подал в суд на флоридский стартап Государство 18-05-2018, 03:53
    Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель Morgan Stanley ждет нефть по $90 за баррель Государство 18-05-2018, 03:47
    Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков Автокредит на подержанные автомобили предлагают 9 банков Государство 18-05-2018, 03:43
    Алия Назарбаева рассказала о «зеленом» курсе Казахстана Алия Назарбаева рассказала о «зеленом» курсе Казахстана Государство 18-05-2018, 03:39
    HTC планирует выпустить блокчейн-смартфон HTC планирует выпустить блокчейн-смартфон Государство 18-05-2018, 03:34
    Машины-монстры: Самые маленькие и эффективные электрические трансформаторы на сегодняшний день Машины-монстры: Самые маленькие и эффективные электрические трансформаторы на сегодняшний день KnowHow 17-05-2018, 08:35
    Астрономы нашли пару звезд, движущихся по кругу с рекордно высокой скоростью Астрономы нашли пару звезд, движущихся по кругу с рекордно высокой скоростью KnowHow 17-05-2018, 08:35
    Новый подводный акустический Новый подводный акустический "плащ-невидимка" сделает объекты невидимыми для гидролокатора KnowHow 17-05-2018, 08:34
    Машины-монстры: Самый быстрый Машины-монстры: Самый быстрый "водонагреватель" в мире - 100 тысяч градусов менее, чем за 0.1 пикосекунды KnowHow 16-05-2018, 08:33
    Атомы лютеция могут стать основой более стабильных и точных атомных часов следующего поколения Атомы лютеция могут стать основой более стабильных и точных атомных часов следующего поколения KnowHow 16-05-2018, 08:33
    Астрономы обнаружили первую в своем роде экзопланету, атмосфера которой полностью лишена облаков Астрономы обнаружили первую в своем роде экзопланету, атмосфера которой полностью лишена облаков KnowHow 16-05-2018, 08:33
    Более тысячи сельских округов перешли на самостоятельный бюджет Более тысячи сельских округов перешли на самостоятельный бюджет Государство 16-05-2018, 03:50
    Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии Акционер Qazaq Banki Бахыт Ибрагим задержан в Германии Государство 16-05-2018, 03:43
    Xerox отменила сделку с Fujifilm Xerox отменила сделку с Fujifilm Государство 16-05-2018, 03:42