Citigroup оштрафовали на $7 млн за провальное IPO

Сегодня, 03:41

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) оштрафовала Citigroup Global Markets Asia на 57 млн гонконгских долларов ($7,26 млн) за допущенные нарушения при оценке финансовых показателей китайской компании Real Gold Mining при проведении ее IPO в 2009 года. Об этом пишут «Вести. Экономика».

Компания Citigroup Global Markets Asia выступала в качестве основного спонсора Real Gold Mining и, по оценкам Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга, провела недостаточно тщательную оценку активов и продаж китайской компании перед размещением ее акций на Гонконгской фондовой бирже. В SFC в частности, отметили, что заявленные объемы продаж Real Gold Mining в преддверии IPO, подтвержденные дочерней компанией Citigroup, не соответствовали реальным показателям.

Торги акциями Real Gold Mining были приостановлены в 2011 году, спустя 2 года после проведения IPO, и до сих пор не были возобновлены из-за различных нарушений в отчетности, а также управлении компанией.

Как отмечается, штраф для Citi за проведение данного IPO стал самым крупным среди всех компаний, который организовывали первичное размещение акций в Гонконге.







