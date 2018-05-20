PayPal приобретает финтех-стартап iZettle

Сегодня, 03:52

Американская электронная платежная система PayPal согласилась приобрести шведский финансово-технологический стартап iZettle AB почти за 2,2 млрд долларов. Это позволит американскому гиганту цифровых платежей обслуживать сотни тысяч традиционных ретейлеров по всему миру, пишет regnum.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Это крупнейшая в истории PayPal сделка делает компанию из Сан-Хосе (Калифорния) прямым конкурентом Square Inc. Джека Дорси, предлагающей услуги проведения платежей для малого бизнеса в США. Кроме того, она поможет PayPal компенсировать потерю одного из крупнейших для компании источников клиентов — eBay Inc. Этот онлайн-магазин владел платежной компанией до ее выделения в самостоятельный бизнес в 2015 году.

Завершение сделки намечено на третий квартал 2018 года.

Добавим, что в первом квартале 2018 года компания PayPal обслужила платежей на 132 млрд долларов, что превосходит объем Square за этот же период, 17,8 млрд долларов, более чем в семь раз. IZettle, готовившая IPO, ожидает, что ее объем платежей в 2018 году составит около 6 млрд долларов.