Машины-монстры: Самый большой в мире трехмерный принтер, печатающий металлические объекты

21-05-2018, 08:34Австралийская компания Titomic недавно представила то, что можно смело назвать самым большим в мире трехмерным принтером, способным печатать металлические объекты. Но не только размеры нового принтера являются его главной достопримечательностью, в нем использована абсолютно новая запатентованная технология трехмерной печати металлом, разработанная компанией Titomic совместно со специалистами Австралийского федерального агентства научных исследований CSIRO. Рабочее пространство нового принтера равно 9 на 3 и на 1.5 метра, однако, новая технология печати не ограничена только этим пространством и принтер способен печатать объекты еще больших размеров.Новый принтер, как и другие трехмерные принтеры, печатает объекты слой за слоем. Но, в отличие от других принтеров, которые плавят металлический порошок лучом мощного лазера или проволоку дугой электрического разряда, здесь используется новый процесс под названием Titomic Kinetic Fusion. Этот процесс заключается в том, что частички титанового порошка разгоняются до сверхзвуковой скорости, порядка 1 километра в секунду. При столкновении такой частицы с поверхностью, ее кинетическая энергия превращается в тепло, которого достаточно для плавления самой частицы, поверхности в точке столкновения и образования почти монолитного материала.За счет такой технологии печати новый принтер не требует наличия газовой защитной атмосферы, а за счет использования кинетической энергии металлических частиц исключается риск механической тепловой деформации печатаемых деталей. И, несмотря на использование порошкообразного титана, новый принтер способен производить титановые детали, прочность которых практически не уступает прочности таких же титановых деталей, изготовленных путем традиционной металлообработки.Компания Titomic уже использует такие же принтеры, только меньших размеров, для производства титановых бесшовных велосипедных рам, каждая из которых печатается за 30 минут. Новый большой принтер способен "укладывать" до 45 килограммов материала в час, во много раз быстрее, чем любые другие промышленные трехмерные принтеры. Помимо титана, принтер может работать и с металлами других типов и даже производить детали, состоящие из нескольких слоев различных металлов.И в заключение следует отметить, что к потенциальным клиентам компании Titomic, которые могут быть заинтересованы приобретением нового принтера, являются компании космической, военной, судостроительной, спортивной и медицинской отраслей.