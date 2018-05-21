RoboFly - первый микроробот, летающий за счет энергии лазерного света

21-05-2018, 08:34Постоянные наши читатели наверняка помнят крошечного микроробота RoboBee, который мог летать и совершать маневры, размахивая своими прозрачными крыльями, похожими на крылья стрекозы. Последний вариант этого робота даже получил миниатюрные реактивные двигатели, при помощи которых он мог отрываться и взлетать с поверхности воды. Несмотря на столь впечатляющие достоинства, у робота RoboBee имеется один существенный недостаток - у него отсутствует собственный источник энергии, из-за чего его свобода перемещений ограничивается тонкими проводами, по которым ему передается нужное для функционирования электричество.Не так давно группа исследователей из университета Вашингтона, в состав которой входит один из бывших создателей микроробота RoboBee, закончила изготовление подобного робота, который получил название RoboFly. И самым главным отличием робота RoboFly от RoboBee является то, что новый робот ничем ни к чему не привязан.Вместо проводов или батареи робот RoboFly приводится в действие энергией луча лазерного света. Этот луч направляется на поверхность малогабаритного фотогальванического элемента, установленного сверху конструкции робота. Использованный фотогальванический элемент обладает достаточно высокой эффективностью, поглощая лазерный свет, он вырабатывает электричество, напряжением 7 Вольт. Малогабаритный преобразователь повышает эти 7 Вольт до 240 Вольт, которые требуются для работы пьезоэлектрических приводов, обеспечивающих движения крыльев. А управляет этим всем микроконтроллер, который отсутствует у робота RoboBee.Пока возможности робота RoboFly весьма скудны, он умеет только взлетать и садиться, когда его фотогальванический элемент выходит из зоны луча лазерного света. В будущем исследователи планируют разработать систему, которая будет отслеживать перемещения робота и наводить на него лазер, обеспечивая подачу непрерывного потока энергии. Кроме этого, новый вариант робота может получить специальный чип и антенну, которые позволят ему поглощать и использовать в своих целях энергию радиоволн, что позволит ему проникать в такие места, куда не могут попасть более крупные беспилотные летательные аппараты."Первым делом мы планируем создать вариант робота RoboFly, предназначенного для поиска утечек газа из трубопроводов внутри жилых или производственных зданий" - пишут исследователи, - "Заинтересованные лица или организации смогут приобрести целый рой таких роботов и привезти их на нужное место. Облетев все здание, эти роботы быстро найдут все утечки газа. А эту идею нам подали обычные мухи, которые весьма хороши в деле поисков малейших лазеек и всевозможных вещей, издающих острый и неприятный запах".