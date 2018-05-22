Батырлан Ахметов уволен с должности акима Жезказгана

Сегодня, 03:54

По собственному желанию уволен аким города Жезказгана Карагандинской области. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.



«В связи с поданным заявлением с занимаемой должности по собственному желанию уволен аким города Жезказгана Батырлан Ахметов. Исполнение обязанностей временно возложено на заместителя акима этого же города Амангельды Мухамбедина», — сообщили в пресс-службе акимата Карагандинской области.

Ахметов Батырлан Дюсенбаевич родился 30 января 1969 года в Жезказгане. Окончил Жезказганский филиал Карагандинского политехнического института, Институт рынка при Казахской государственной академии управления и Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. По квалификации горный инженер-обогатитель, экономист, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1989 году машинистом мельниц научно-производственного объединения «Джезказганцветмет».

С 1992 по 2012 год — работал на различных должностях в налоговых органах, в том числе начальником налоговых управлений городов Жезказгана и Сатпаева.

С 2012 по 2013 год — аким города Сатпаева.

С 2013 по 2014 год — работал заместителем акима города Жезказгана.

С 2014 по 2018 год — аким города Жезказгана.