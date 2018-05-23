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Астрономы обнаружили "поющее" космическое облако, заполняющееся зарождающимися звездами

23-05-2018, 08:34
Астрономы обнаружили "поющее" космическое облако, заполняющееся зарождающимися звездами


Нашим постоянным читателям хорошо известно, что местами, в которых интенсивно рождаются новые звезды, обычно являются огромные облака молекулярного космического газа. По мере изучения таких облаков у ученых возникает все больше и больше новых вопросов, касающихся максимального количества звезд и планет, способных сформироваться из одного облака, сроков формирования новых звездных систем и т.п.

Важным аспектом понимания "работы" газовых облаков является знание их трехмерной структуры. Ведь физические процессы, в результате которых появляются зародыши звезд, зависят от множества факторов, некоторые из которых напрямую зависят от размеров, плотности, состава и других параметров облака. К сожалению, даже самые современные телескопы позволяют нам видеть только двухмерные проекции этих сложнейших космических объектов, что существенно ограничивает наши возможность по их изучению.

Некоторые ответы на главные вопросы дало ученым изучение газового облака под названием Musca, отдельного облака, находящегося в районе созвездия Южного Креста, которое по форме напоминает длинную тонкую иглу. Длина этого облака исчисляется сотнями световых лет, однако, его глубина составляет порядка 20 световых лет, а толщина измеряется долями одного светового года.

Облако Musca окружено своего рода бахромой, произведенной волнами газа и пыли, возникшими в результате глобальных колебаний облака в целом. Эти же волны создают картину, уникальную, как отпечаток пальца, по которой можно определить границы облака, границы, где происходит резкое изменение физических свойств пространства.

Астрономы обнаружили "поющее" космическое облако, заполняющееся зарождающимися звездами


Облака, имеющие различные размеры, структуру и плотность, колеблются с разными частотами, другими словами, они "поют" совершенно разные песни. Частоты колебаний, измеренные во время наблюдений за облаком Musca, позволили ученым вычислить третью пространственную составляющую облака, т.е. получить его полную трехмерную форму. А самым интересным является то, что частоты колебаний этого облака лежат в области слышимых звуковых частот, другими словами, человек смог бы услышать "песню облака Musca".

Полученные в ходе трехмерного моделирования результаты весьма удивительны. Несмотря на то, что облако Musca похоже с Земли на тонкий цилиндр, оно простирается в глубину на достаточно большое расстояние, которое сопоставимо с максимальным видимым размером. Сейчас в недрах этого облака еще не идут интенсивные процессы образования новых звезд, пройдут еще миллионы лет до того момента, когда силы гравитации смогут уравновесить другие противодействующие силы, которые придают облаку его нынешнюю форму.

Тем не менее, облако Musca является отличным образцом, на котором ученые уже могут проверить некоторые из существующих теорий и моделей процессов раннего этапа звездного формирования, процессов, ответственных за появление комет и т.п.

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