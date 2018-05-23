Машины-монстры: Самая быстрая зарядная станция для электромобилей - на 200 километров пробега за 8 минут

23-05-2018, 08:34Швейцарская компания ABB начала производство Terra High Power DC, самого быстрого и мощного зарядного устройства для электрических автомобилей. Это устройство имеет максимальную выходную мощность в 350 кВт, что в три раза выше мощности зарядных станций Tesla Superchargers. И, благодаря высокой мощности, новая станция может обеспечить сверхскоростную зарядку батарей электрических автомобилей, если они, конечно, рассчитаны на такое.Все существующие зарядные станции оперируют намного меньшими мощностями. Станция CHAdeMO имеет выходную мощность до 62.5 кВт, станция J1772 level 2 - 18.2 кВт, а лидер в этой области, станция Tesla Supercharger может закачивать в батареи Model S мощность до 120 кВт. И с этой точки зрения 350 кВт является достаточно большим прорывом в данной области.К сожаления, на рынке электрических автомобилей сейчас отсутствуют модели, способные "проглотить" столь высокую мощность. Большинство электромобилей имеют ограничение в 50 кВт, и лишь последние модели, Nissan Leaf 2018 года, Tesla Model 3, могут заряжаться на уровне мощности до 100 кВт.Сверхскоростная зарядка аккумуляторных батарей является не столь простым делом с технической точки зрения, как это кажется с первого взгляда. "Зарядка литий-ионных аккумуляторов во многом напоминает заполнение пустого молочного бидона при помощи струи высокого давления, бьющей из автомойки" - рассказывает Терри Хершнер, - "Если дать в пустую батарею сразу всю максимальную мощность и не снижать ее по мере зарядки, то электролит просто вскипит, что приведет к физическим повреждениям самой батареи".Возможность скоростной зарядки вынуждает разработчиков аккумуляторных батарей искать компромиссы между показателем плотности хранения энергии, термическими режимами работы батарей, их долговечностью, надежностью и безопасностью. Ведь скоростная зарядка вредит его долговечности и повышает вероятность его преждевременного выхода из строя, что чревато даже возгоранием.Тем не менее, появление новых аккумуляторных батарей, способных выдерживать режим быстрой зарядки, находится не за далекими горами. И к тому времени, когда такие аккумуляторы будут устанавливаться в электрических автомобилях, станции типа ABB Terra High Power будут готовы обеспечить их энергетические потребности.