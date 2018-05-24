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74-летний ученый-физик получил "эквивалент Нобелевской премии" в области технологий

24-05-2018, 08:34
74-летний ученый-физик получил "эквивалент Нобелевской премии" в области технологий


74-летний финский физик-материаловед Туомо Сунтола (Tuomo Suntola), который в свое время разработал одну из инновационных технологий, позволивших кардинально сократить размеры электронных устройств, стал обладателем премии Millennium Technology Prize, сопровождающееся денежным вознаграждением в 1 миллион евро. "Разработанная Сунтолой технология смещения атомарных слоев (ALD, atomic layer deposition) весьма широко используется сейчас во всем мире" - пишут представители Технологической Академии, Финляндия, - "Благодаря этой технологии современные микропроцессоры, компьютеры и смартфоны пребывают именно в том виде, в котором мы привыкли пользоваться ими сейчас".

Отметим, что технология ALD используется для изготовления различных сверхтонких материалов, применение которых и придает различным электронным устройствам их высокую производительность и эффективность. Эта технология появилась на свет еще в 1974 году, а ее основным предназначением тогда являлось создание плоских электролюминесцентных дисплеев, которые должны были заменить громоздкие дисплеи на электронно-лучевых трубках в медицинской и промышленной технике.

Однако, глобальный прорыв, в котором использовалась технология ALD, произошел в 1990-х годах. Именно тогда эта технология была повсеместно взята на вооружение электронной промышленностью, и при ее помощи было начато производство ряда сверхтонких материалов для всех видов миниатюрных высокотехнологичных устройств.

Туомо Сунтола находится сейчас на пенсии и, с его слов, занимается в свое свободное время переосмыслением известной Общей теории относительности Альберта Эйнштейна.

Отметим, что приз Finnish Millennium Technology Prize был учрежден в 2004 году, и он присуждается разработчикам новшеств, которые нашли очень широкое практическое применение и оказывают сейчас сильное влияние на качество нашей жизни. И этот приз рассматривается как своего рода альтернатива Нобелевской премии, которая, как известно, присуждается за выдающиеся научные достижения.

И в заключении следует упомянуть, что предыдущими лауреатами приза Finnish Millennium Technology Prize были создатель "Всемирной Паутины" Тим Бернерс-Ли (Tim Berners-Lee), создатель операционной системы с открытым кодом Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds), и пионер технологий, использующих стволовые клетки, Синъя Яманака (Shinya Yamanaka).
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