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Марсоход Curiosity готов вернуться к выполнению бурильных операций

25-05-2018, 08:34
Марсоход Curiosity готов вернуться к выполнению бурильных операций


То, что вы видите на приведенном здесь снимке, является лишь небольшим отверстием, которое, тем не менее, является для специалистов НАСА очередным достаточно большим и важным шагом. На прошедших выходных марсоход Curiosity просверлил это отверстие, задействовав свою бурильную установку, которая не использовалась уже более года из-за сбоев, связанных с рядом технических проблемам.

Первыми проблемами, возникшими в бурильной установке марсохода, стали проблемы электрического плана в ударном механизме перфоратора. Со временем эти проблемы только усугублялись, и в результате этого в декабре 2016 года вышла из строя система подачи, которая перемещает бурильную установку вверх и вниз. Это привело к тому, что руководство миссии Curiosity было вынуждено отменить все мероприятия, связанные с использование бура, что существенно сузило диапазон проводимых марсоходом исследований.

Однако, инженерная группа миссии не сидела сложа руки, они постоянно занимались поисками подходящих вариантов решения имеющихся в наличии проблем. И таким решение стал отказ от использования двух стабилизаторов, что было успешно проверено в феврале этого года. Однако, в феврале марсоход просто опустил вращающееся сверло на поверхность, не производя никаких ударных движений, превращающих этот бур в перфоратор.

Но уже 20 мая этого года марсоход опустил сверло на поверхность каменной скалы под названием Duluth и задействовал бур в его полном режиме работы, демонстрируя то, что функциональность буровой установки была восстановлена в полной мере. Марсоходу удалось просверлить отверстие, глубиной два дюйма и диаметром приблизительно 0.6 дюйма.

"Наши инженеры проявили недюжинную изобретательность в деле разработки новой методики бурения" - рассказывает Стив Ли (Steve Lee), менеджер проекта MSL со стороны Лаборатории НАСА по изучению реактивного движения (NASA Jet Propulsion Laboratory, JPL), - "Эти два дюйма, пробуренные на расстоянии 60 миллионов миль от Земли, поистине являются триумфом нашей команды".

Несмотря на то, что бурильная установка марсохода уже может работать в ударном режиме, есть еще несколько вещей, которые предстоит сделать специалистам, прежде чем марсоход сможет возобновить бурильные операции и связанные с ними исследования. Инженерам придется изменить и усовершенствовать процесс отбора порошкообразных образцов и доставки их во внутреннюю химическую аналитическую лабораторию.

В ближайшем времени инженеры НАСА будут использовать камеры марсохода для того, чтобы оценить количество порошкообразного материала, выходящего на поверхность тогда, когда бур извлекается из проделанного отверстия. Слабо стабилизированный бур во время вращения и ударов также может разбрасывать порошок по большей площади, чем было ранее. Все это затруднит сбор и доставку образцов, и для решения данной проблемы потребуется придумать что-то новое.

Следующие испытания буровой установки марсохода Curiosity намечены на пятницу, 25 мая 2018 года.
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