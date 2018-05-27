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Borealis готова инвестировать в Атыраускую область

Вчера, 03:46
Borealis готова инвестировать в Атыраускую область


Инвесторы с ОАЭ заинтересованы в реализации проектов в Атырауской области, сообщает Региональная служба коммуникаций. Договоренность о сотрудничестве с компанией Borealis была достигнута еще 24 марта текущего года. Тогда в рамках официального визита президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты были подписаны важные документа по сотрудничеству в реализации газохимических проектов в Атырауской области.

В частности, между министерством энергетики РК, ФНБ «Самрук-Казына» и австрийской компанией Borealis были подписаны меморандумы об основных условиях сотрудничества в отношении строительства интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области, а также о взаимопонимании относительно выкупа/приобретения доли участия в заводе по производству полипропилена в Атырауской области.

Аким Атырауской области Нурлан Ногаев провел встречу с руководством австрийской компании «Borealis». Ознакомительный визит инвестора в Атырау позволит компании получить всю необходимую информацию о месте дислокации будущего проекта.

По словам председателя правления компании «Borealis» Альфреда Стернга, это первый визит правления компании в полном составе в Казахстан. Стернг отметил заинтересованность инвесторов в реализации проекта на территории Казахстана.


Borealis готова инвестировать в Атыраускую область

В Абу-Даби подписаны документы по сотрудничеству в нефтехимотрасли РК

«Мы являемся одними из лидеров в производстве полиэтилена и полипропилена. Мы потратили много времени, чтобы завоевать рынок Азии через Абу-Даби. У нас есть высокие технологии, мы готовы участвовать в данном проекте, который является интересным для нас», — сказал Альфред Стернг.

Аким Атырау Серик Шапкенов рассказал инвесторам о имеющийся социальной инфраструктуре областного центра, подчеркнув, что местные исполнительные органы прилагают максимум усилий для того чтобы город Атырау был комфортным и удобным для всех слоев населения.

В свою очередь, аким Атырауской области Нурлан Ногаев отметил готовность оказать всю необходимую помощь в реализации проекта на территории региона.

«Глава государства Нурсултан Назарбаев уделяет большое внимание привлечению инвесторов в нашу страну. Казахстан обладает огромным потенциалом, для освоения которого необходимо привлекать передовые технологии и профессиональные кадры. Мы готовы к плодотворному сотрудничеству», — сказал Нурлан Ногаев.

В совещании с инвесторами также приняли участие вице-министр энергетики РК Магзум Мырзагалиев и руководство ТОО «Объединенная химическая компания».

Borealis входит в ТОП-4 крупнейших компаний-производителей полиэтилена в мире, являясь при этом, одной из наиболее высокотехнологичной и высокомаржинальной. Акционерами Borealis являются Mubadala (ОАЭ) — 64% и OMV (Австрия) — 36%.

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