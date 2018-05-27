Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney

Вчера, 03:59

Стриминговый сервис Netflix впервые обогнал по капитализации The Walt Disney Company и стал самой дорогой медиакомпанией мира, сообщает издание vedomosti.ru со ссылкой на Reuters. В четверг, по данным агентства, рыночная стоимость Netflix поднялась до 153 млрд долларов.

Барак и Мишель Обама подписали контракт с NetflixПо подсчетам Variety, капитализация Netflix на торгах в четверг достигала 161 млрд долларов. По сравнению с 24 мая прошлого года рыночная стоимость компании выросла на 82%, отмечает издание.

Акции Disney, наоборот, дешевели в четверг. В результате капитализация компании 24 мая опускалась до 152,2 млрд долларов, пишет Bloomberg. За год рыночная стоимость компании снизилась на 5%, отмечает агентство.

В апреле Netflix сообщил, что с начала года его аудитория выросла на 7,4 млн человек, сейчас на сервис подписаны 125 млн человек. Netflix известен качественными и дорогими сериалами, в числе которых такие хиты, как научно-фантастический «Черное зеркало», хоррор «Очень странные дела» и политический «Карточный домик».