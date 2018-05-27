Новости / Государство

Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney

Вчера, 03:59
Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney


Стриминговый сервис Netflix впервые обогнал по капитализации The Walt Disney Company и стал самой дорогой медиакомпанией мира, сообщает издание vedomosti.ru со ссылкой на Reuters. В четверг, по данным агентства, рыночная стоимость Netflix поднялась до 153 млрд долларов.


Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney

Барак и Мишель Обама подписали контракт с Netflix
По подсчетам Variety, капитализация Netflix на торгах в четверг достигала 161 млрд долларов. По сравнению с 24 мая прошлого года рыночная стоимость компании выросла на 82%, отмечает издание.

Акции Disney, наоборот, дешевели в четверг. В результате капитализация компании 24 мая опускалась до 152,2 млрд долларов, пишет Bloomberg. За год рыночная стоимость компании снизилась на 5%, отмечает агентство.

В апреле Netflix сообщил, что с начала года его аудитория выросла на 7,4 млн человек, сейчас на сервис подписаны 125 млн человек. Netflix известен качественными и дорогими сериалами, в числе которых такие хиты, как научно-фантастический «Черное зеркало», хоррор «Очень странные дела» и политический «Карточный домик».

  • Просмотров: 244
Похожие материалы
  • Xiaomi подала заявку на IPO Xiaomi подала заявку на IPO
  • Amazon впервые обогнал Alphabet по капитализации Amazon впервые обогнал Alphabet по капитализации
  • Покупатели теряют интерес к Twitter Покупатели теряют интерес к Twitter
  • Листинг акций КМГ повысил капитализацию рынка акций KASE в 3 раза Листинг акций КМГ повысил капитализацию рынка акций KASE в 3 раза
  • Листинг акций НК КазМунайГаз повысил капитализацию рынка акций KASE в 3 раза Листинг акций НК КазМунайГаз повысил капитализацию рынка акций KASE в 3 раза
    • Отзывы читателей
    Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney Netflix впервые обогнал по капитализации Walt Disney Государство Вчера, 03:59
    ZARA VS MIMIORIKI: На что обижаются отечественные бренды? ZARA VS MIMIORIKI: На что обижаются отечественные бренды? Государство Вчера, 03:58
    Borealis готова инвестировать в Атыраускую область Borealis готова инвестировать в Атыраускую область Государство Вчера, 03:46
    Samsung обязали выплатить Apple $539 млн Samsung обязали выплатить Apple $539 млн Государство Вчера, 03:46
    Saudi Aramco намерена провести IPO в 2019 году Saudi Aramco намерена провести IPO в 2019 году Государство Вчера, 03:32
    Марсоход Curiosity готов вернуться к выполнению бурильных операций Марсоход Curiosity готов вернуться к выполнению бурильных операций KnowHow 25-05-2018, 08:34
    74-летний ученый-физик получил 74-летний ученый-физик получил "эквивалент Нобелевской премии" в области технологий KnowHow 24-05-2018, 08:34
    Машины-монстры: Самая быстрая зарядная станция для электромобилей - на 200 километров пробега за 8 минут Машины-монстры: Самая быстрая зарядная станция для электромобилей - на 200 километров пробега за 8 минут KnowHow 23-05-2018, 08:34
    Компания Syntiant нашла путь к объединению мира искусственного интеллекта и аналоговой электроники Компания Syntiant нашла путь к объединению мира искусственного интеллекта и аналоговой электроники KnowHow 23-05-2018, 08:34
    Астрономы обнаружили Астрономы обнаружили "поющее" космическое облако, заполняющееся зарождающимися звездами KnowHow 23-05-2018, 08:34
    Машины-монстры: Самый маленький дом, Машины-монстры: Самый маленький дом, "построенный" специализированной роботизированной системой KnowHow 22-05-2018, 08:34
    НАСА отправляет на космическую станцию установку, которая создаст самое холодное место во Вселенной НАСА отправляет на космическую станцию установку, которая создаст самое холодное место во Вселенной KnowHow 22-05-2018, 08:34
    Асет Исекешев поручил не прекращать проверки по противопожарной безопасности Асет Исекешев поручил не прекращать проверки по противопожарной безопасности Государство 22-05-2018, 03:56
    Адресную справку теперь можно получить через Telegram-бот Адресную справку теперь можно получить через Telegram-бот Государство 22-05-2018, 03:54
    Батырлан Ахметов уволен с должности акима Жезказгана Батырлан Ахметов уволен с должности акима Жезказгана Государство 22-05-2018, 03:54
    KASE предоставит брокерам доступ к торгам на валютном рынке KASE предоставит брокерам доступ к торгам на валютном рынке Государство 22-05-2018, 03:42
    Аскар Мамин избран главой Казахстанского географического общества Аскар Мамин избран главой Казахстанского географического общества Государство 22-05-2018, 03:38
    Машины-монстры: Самый большой в мире трехмерный принтер, печатающий металлические объекты Машины-монстры: Самый большой в мире трехмерный принтер, печатающий металлические объекты KnowHow 21-05-2018, 08:34
    Космический телескоп TESS сделал и передал на Землю первый Космический телескоп TESS сделал и передал на Землю первый "пристрелочный" снимок KnowHow 21-05-2018, 08:34
    RoboFly - первый микроробот, летающий за счет энергии лазерного света RoboFly - первый микроробот, летающий за счет энергии лазерного света KnowHow 21-05-2018, 08:34