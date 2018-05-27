Samsung обязали выплатить Apple $539 млн

Вчера, 03:46

Федеральный суд Сан-Хосе (штат Калифорния) накануне поставил точку в многолетней тяжбе компаний Apple и Samsung, связанной с копированием элементов дизайна смартфонов Apple, передает Bloomberg.



В ходе рассмотрения дела присяжные решали, должна ли сумма компенсации для Apple рассчитываться на основе объема продаж смартфонов Samsung или их компонентов, нарушающих патенты Apple. Согласно вердикту, Samsung должна будет выплатить Apple компенсацию за нарушение нескольких патентов в размере 539 млн долларов, пишет hitech.newsru.com.

Комментируя решение суда, представитель Samsung заявил, что оно противоречит принятому ранее решению Верховного суда США, которое касалось размера компенсации по иску Apple. По его словам, южнокорейская компания рассмотрит все возможности, чтобы в результате не возникло помех для «творчества и конкуренции компаний и потребителей».

Apple приступила к производству процессоров

В заявлении Apple отмечается, что этот спор всегда был больше, чем простой спор о деньгах. «Мы глубоко верим в ценность дизайна, и наши команды без устали работают над созданием инновационных продуктов, которые радуют наших клиентов», — отметили в компании.

Напомним, две компании судятся по поводу заимствования Samsung дизайна iPhone в устройствах Galaxy с 2011 года. Изначально суд удовлетворил требования Apple, обязав Samsung выплатить конкурентам 930 млн долларов, однако в мае 2015 года Samsung добилась пересмотра дела, что привело к снижению размера компенсации до 548 млн долларов.

Южнокорейская компания выплатила эту сумму Apple в декабре 2015 года, однако подала иск в Верховный суд США, в котором указывалось, что 399 млн из суммы компенсации приходилось на выплаты за нарушение патентов на закругленные углы смартфонов, а также на рамки и расположение иконок. В компании сочли эту плату чрезмерной, поскольку указанные детали лишь незначительно влияют на сложный конечный продукт.

В декабре 2016 года Верховный суд встал на сторону Samsung и отменил решение апелляционного суда о выплате Apple 399 млн долларов за копирование элементов дизайна iPhone. Судьи приняли решение отправить дело о споре двух крупнейших компаний на рынке на пересмотр, чтобы определить сумму выплаты для Samsung.