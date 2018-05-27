Saudi Aramco намерена провести IPO в 2019 году

Вчера, 03:32

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco намерена провести публичное размещение акций (IPO) в 2019 году, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом передает агентство RNS.

«Наши планы по IPO сохраняются. Скорее всего, это будет в 2019 году, но окончательно нужно дождаться официального объявления», — сказал аль-Фалих.

В марте Financial Times со ссылкой на источники сообщал, что Saudi Aramco может перенести IPO на первое полугодие 2019 года, чтобы ее капитализация достигла 2 трлн долларов.

IPO Saudi Arabian обсуждается не первый год. Ранее планировалось провести в 2018 году. Задержка отражает трудности в организации того, что IPO станет крупнейшим в мире, заявляли аналитики. Фондовые биржи в Нью-Йорке и Лондоне требуют для проведения IPO прозрачности и защиты акционеров. Между тем финансы Aramco на тот момент не были прозрачными. Кроме того, процесс подготовки к IPO затягивалось из-за разногласий по выбору площадки. Обсуждался также вопрос структурирования сделки. Ранее Saudi Aramco сообщала, что разместит свои акции на саудовской бирже Tadawul, а также на одной-двух международных биржах. Размещение акций за границей, в частности, должно было послать сигнал о том, что страна меняется. Фондовые биржи в Нью-Йорке, Лондоне и Гонконге стремятся стать площадкой для IPO Aramco.