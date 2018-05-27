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ZARA VS MIMIORIKI: На что обижаются отечественные бренды?

Вчера, 03:58
ZARA VS MIMIORIKI: На что обижаются отечественные бренды?


История о том, как одна семья одевает 250 тысяч казахстанских детей. Инна Апенко — наследница настоящей империи в отечественной легкой промышленности. В 23 года девушка возглавила компанию Textiline и создала бренд Mimioriki. Сегодня продажи детских комбинезонов и сарафанов приближается к цифре 3 миллиона долларов. Mimioriki уже вышел на российские рынки, и изучает другие экспортные возможности. Так компания развивается в условиях практически полного упадка отрасли в национальных масштабах.

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