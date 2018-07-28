Новости / Государство

Акции Facebook рухнули на Уолл-стрит

Вчера, 03:44
Акции Facebook рухнули на Уолл-стрит


В четверг акции Facebook упали более, чем на 20% при открытии торгов на Уолл-стрит. Таким образом капитализация крупнейшей соцсети сократилась сразу на $120 млрд. Это крупнейшее в корпоративной истории США однодневное падение стоимости компании. Об этом сообщает Euronews..

Причина тому — плохие показатели. Накануне руководство Facebook опубликовало квартальный отчет, который не оправдал прогнозов аналитиков: рост есть, но он замедлился.

В Европе число пользователей соцсети впервые в истории снизилось. Аналитики считают данный вектор достаточно тревожным. Как сообщил финансовый директор соцсети Дэвид Венер, темпы роста выручки Facebook в третьем и четвертом кварталах замедлятся на 7−9%.

На положение дел в Facebook повлиял скандал с утечкой личных данных пользователей из-за Cambridge Analytica. Он длится уже несколько месяцев и теперь начал сказываться на финансовых результатах.

Так, были введены новые настройки, из-за которых стало труднее показывать, а точнее легче блокировать контекстную рекламу. Кроме того, новые функции контроля пользователей ограничивают длительность взаимодействия с соцсетью.


  • Просмотров: 204
Похожие материалы
  • Facebook вновь уличили в тайной передаче данных пользователей Facebook вновь уличили в тайной передаче данных пользователей
  • Facebook отчитался о росте прибыли Facebook отчитался о росте прибыли
  • Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц Facebook анонсировал внедрение технологии распознавания лиц
  • Facebook разрешит отказаться от рекламы Facebook разрешит отказаться от рекламы
  • Марк Цукерберг разбогател на $4,3 млрд за два часа Марк Цукерберг разбогател на $4,3 млрд за два часа
    • Отзывы читателей
    В Алматинской области новый глава департамента по делам обороны В Алматинской области новый глава департамента по делам обороны Государство Сегодня, 03:57
    Акции Twitter рухнули на 20,5% Акции Twitter рухнули на 20,5% Государство Сегодня, 03:51
    В 2021 году в Алматы отключат аналоговое телевидение В 2021 году в Алматы отключат аналоговое телевидение Государство Сегодня, 03:51
    В Туркестанской области арестовали районного акима В Туркестанской области арестовали районного акима Государство Сегодня, 03:45
    В РК планируют развивать стартапы в сфере «зеленых» технологий В РК планируют развивать стартапы в сфере «зеленых» технологий Государство Сегодня, 03:41
    SCAT прокомментировал происшествие в аэропорту Алматы SCAT прокомментировал происшествие в аэропорту Алматы Государство Вчера, 03:53
    Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану Американский бизнесмен налаживает туристический поток в Астану Государство Вчера, 03:46
    Акции Facebook рухнули на Уолл-стрит Акции Facebook рухнули на Уолл-стрит Государство Вчера, 03:44
    Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года Бумажный документооборот отменят в медучреждениях РК с 2019 года Государство Вчера, 03:34
    Арти Отс покинет пост главного исполнительного директора АО «Кселл» Арти Отс покинет пост главного исполнительного директора АО «Кселл» Государство Вчера, 03:34
    Аналитики: цена Brent составит $70 за баррель в 2018 году Аналитики: цена Brent составит $70 за баррель в 2018 году Государство 27-07-2018, 03:55
    Алматинцы смогут быстрее передвигаться по городу Алматинцы смогут быстрее передвигаться по городу Государство 27-07-2018, 03:51
    Азиатский банк развития принял стратегию до 2030 года Азиатский банк развития принял стратегию до 2030 года Государство 27-07-2018, 03:48
    Shell намерена выкупить собственные акции на $25 млрд Shell намерена выкупить собственные акции на $25 млрд Государство 27-07-2018, 03:47
    Ford вложит $4 млрд в беспилотники Ford вложит $4 млрд в беспилотники Государство 27-07-2018, 03:33
    Американские сенаторы готовят новые санкции против России Американские сенаторы готовят новые санкции против России Государство 26-07-2018, 04:01
    Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан Азербайджан начнет экспорт вина в Казахстан Государство 26-07-2018, 03:59
    Алик Шпекбаев рассказал об оптимизации Нацбюро по борьбе с коррупцией Алик Шпекбаев рассказал об оптимизации Нацбюро по борьбе с коррупцией Государство 26-07-2018, 03:44
    S&P Global Ratings повысило рейтинги 4 нацкомпаниям РК S&P Global Ratings повысило рейтинги 4 нацкомпаниям РК Государство 26-07-2018, 03:39
    Алматы вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ Алматы вошел в тройку популярных у российских туристов городов СНГ Государство 26-07-2018, 03:37