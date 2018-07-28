Акции Facebook рухнули на Уолл-стрит

Вчера, 03:44

В четверг акции Facebook упали более, чем на 20% при открытии торгов на Уолл-стрит. Таким образом капитализация крупнейшей соцсети сократилась сразу на $120 млрд. Это крупнейшее в корпоративной истории США однодневное падение стоимости компании. Об этом сообщает Euronews..

Причина тому — плохие показатели. Накануне руководство Facebook опубликовало квартальный отчет, который не оправдал прогнозов аналитиков: рост есть, но он замедлился.

В Европе число пользователей соцсети впервые в истории снизилось. Аналитики считают данный вектор достаточно тревожным. Как сообщил финансовый директор соцсети Дэвид Венер, темпы роста выручки Facebook в третьем и четвертом кварталах замедлятся на 7−9%.

На положение дел в Facebook повлиял скандал с утечкой личных данных пользователей из-за Cambridge Analytica. Он длится уже несколько месяцев и теперь начал сказываться на финансовых результатах.

Так, были введены новые настройки, из-за которых стало труднее показывать, а точнее легче блокировать контекстную рекламу. Кроме того, новые функции контроля пользователей ограничивают длительность взаимодействия с соцсетью.