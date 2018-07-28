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Арти Отс покинет пост главного исполнительного директора АО «Кселл»

Вчера, 03:34
Арти Отс покинет пост главного исполнительного директора АО «Кселл»


Райнер Ратгебер сменит Арти Отса в должности главного исполнительного директора АО «Кселл». Он приступит к работе после получения разрешения от соответствующих государственных органов. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте KASE.

Арти Отс являлся главным исполнительным директором компании с 2014 года. Он уйдет со своей должности 13 августа 2018 года. Мансурджон (Мансур) Хамидов, вице-президент Fintur Markets в компании Telia, будет действовать в качестве главного исполнительного директора в переходный период.

Райнер Ратгебер имеет обширный международный опыт в телекоммуникационной отрасли. До прихода в Kcell был генеральным директором Ufone, дочерней и мобильной компании Pakistan Telecom. С 2013 по 2016 год был коммерческим директором в Etisalat (эмиратская телекоммуникационная и спутниковая компания). До этого он занимал ряд руководящих должностей в Deutsche Telekom AG и T-Mobile International AG.

Арти Отс являлся вице-президентом по вопросам коммерческого развития и развития бизнеса в TeliaSonera Eurasia с мая 2014 года. С февраля 2012 по май 2014 года работал в должности главного исполнительного директора компании «Elion» — подразделении широкополосных услуг TeliaSonera в Эстонии. До этого он работал в «Elion» в течение 10 лет, в том числе с 2004 по 2012 год на позиции директора по маркетингу. Арти Отс имеет степень МВА (Henley Business School), Великобритания. С декабря 2014 года — главный исполнительный директор АО «Кселл».

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