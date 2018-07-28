SCAT прокомментировал происшествие в аэропорту Алматы

Вчера, 03:53

Авиакомпания SCAT и пассажиры самолета, выполнявшего рейс из Хургады в Алматы, когда хвост авиаборта зацепил взлетно-посадочную полосу, прокомментировали происшествие. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«26 июля при уходе на второй круг в аэропорту Алматы воздушного судна, выполнявшего рейс 5038 (Хургада — Алматы), произошло касание взлётно-посадочной полосы хвостовой пятой. Посадка произведена благополучно. Пострадавших нет. Авиакомпания работает в штатном режиме. Ведется расследование», — сообщила компания в пресс-релизе.

В Комитете гражданской авиации уточнили, что посадка произведена в аэропорту Алматы в 22:48 часов по местному времени. Пострадавших нет. На борту находилось 233 пассажира (163 взрослых, 70 детей, 3 младенца).

«В связи с произошедшим возможны задержки авиарейсов. Просим уточнять время вылетов в колл-центре авиакомпании „SCAT“», — отметили в Комитете.



В то же время находящиеся на борту самолета люди испытали шок. Надежда Вербицкая написала в Инстаграме:

«Летели мы из Хургады в Алматы Sunday Airlines (чартерное направление SCAT. — Ред.), как только шасси коснулись земли, салон зааплодировал, но не тут-то было. Нас начало трясти, а потом, резко набрав скорость, самолёт взмыл вновь в небо. При этом ни пилот, ни кто-либо другой из команды не сказали, что случилось. Сердце колотилось бешено, мысли крутились в голове разные (может позвонить родным и попрощаться, а вдруг эта история с фотоаппаратом была не случайна, что мы не должны были сесть на этот самолёт). Маленькие дети без остановки плакали, взрослые вспоминали все известные молитвы, пока мы вновь облетали Алматы. Со второго раза, слава Богу, мы всё же удачно приземлились».

