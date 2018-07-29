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В 2021 году в Алматы отключат аналоговое телевидение

Сегодня, 03:51
В 2021 году в Алматы отключат аналоговое телевидение


В Алматы планируют полностью отключить аналоговый формат телевещания в 2021 году. Об этом на брифинге сообщил директор Алматинской областной дирекции телерадиовещания АО «Казтелерадио» Кайсар Раздыков, передает «Казинформ».

«Мы сообщим об этом в СМИ, в целях доведения информации до жителей о том, что цифровое вещание намного лучше, чем аналоговое. Все это делается в рамках полного внедрения цифрового телевещания. По городу Алматы на сегодня количество абонентов, подключенных к цифровому телевидению, — порядка 42 925 абонентов, что составляет 8% от количества домохозяйств. В Алматинской области — 76 тысяч абонентов, это порядка 17% от количества домохозяйств», — сказал Кайсар Раздыков.

По словам спикера, такой малый процент проникновения цифрового телевещания от АО «Казтелерадио» в Алматы из-за конкуренции с кабельными операторами, которые заняли эту нишу.

«Почему 8 % проникновения по Алматы? Потому что, в городе у нас есть кабельные операторы, которые тоже предоставляют цифровое вещание. Мы больше предоставляем свои услуги для пригородов, а также для жителей Алматинской области и других регионов Казахстана, которые не имеют кабельного проникновения. Строительство цифровых станций началось с 2012 года. С этого года мы достигли хороших показателей», — добавил он.

В 2018 году отключат от аналогового телевидения абонентов Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областей. В середине 2019 года перестанет вещать аналоговый формат в Алматинской области. В 2021 году — отключение от аналогового форматы в Алматы.

«Сейчас чаще абоненты аналогового вещания стали жаловаться на плохое качество картинки и шипение. Поэтому, мы хотим скорее пройти этап к переходу к цифровому формату. Но уровень проникновения идет слабее. К примеру, в селах мы можем обойти все 100 домов и быстро установить. А в нашем двухмиллионном мегаполисе это сделать сложнее. К тому же, город всегда отключают в самый последний момент», — заключил Кайсар Раздыков.

По аналоговой сети наибольший охват населения имеют только программы «Казахстан» и «Хабар». В связи с переходом на цифровой стандарт, все телеканалы будут доступны для 95% населения, проживающего в 6 тыс. населенных пунктах, и совершено бесплатно.

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