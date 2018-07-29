В Алматинской области новый глава департамента по делам обороны

Сегодня, 03:57

В Алматинской области назначен новый

начальник департамента по делам обороны. Им стал подполковник Талгат Даулетханов, ранее занимавший пост заместителя руководителя регионального военного ведомства,

передает корреспондент «Казинформ».

"Приказом Министра обороны

РК подполковник Даулетханов Талгат

Жасболатович назначен на должность

начальника Департамента по делам обороны

Алматинской области", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В сообщении также отмечается, что

подполковник Талгат Даулетханов родился

в 1975 году в городе Ушарал Алакольского района

Алматинской области.

В 1995 году окончил

Алматинское высшее военное училище

имени И. Конева, в 2010 году мобилизационные

курсы при Национальном университете

обороны имени Первого Президента РК —

Елбасы. Воинскую службу начал на должности

командира учебного танкового взвода в поселке Сарыозек. В различные годы занимал

должности от командира взвода до командира мотострелкового батальона.

Службу в местных органах военного

управления начал с 2007 года. С 2016 года

был на должности первого заместителя

начальника департамента ДДО Алматинской

области.

Кроме того, с февраля по август

1999 года принял участие по охране внешних

границ СНГ в составе ОССБ на Таджико-Афганской

границе.

Награжден медалями «За безупречную службу» 1, 2 и 3-ей степени,

«Ветеран Вооруженных Сил РК», а также

имеет юбилейные медали.

Прежний руководитель военного ведомства

области Бердибек Беристемов был застрелен

в служебном кабинете 31 марта текущего

года.

«В убийстве начальника

департамента по делам обороны подозревается

его заместитель по призыву. Следствие

еще не закончилось. Суда пока не было»,

— добавили в пресс-службе областного

военного ведомства.